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الرئيسية | حوادث | الفرقة الوطنية تدخل على الخط في قضية قناة "فيروسات بلا حدود"

الفرقة الوطنية تدخل على الخط في قضية قناة "فيروسات بلا حدود"

الفرقة الوطنية تدخل على الخط في قضية قناة "فيروسات بلا حدود"
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 22:50

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط في قضية قناة التشهير والسب والقذف المعروفة بـ"بلا حدود" على موقع "يوتيوب"، بعدما قامت المصالح الأمنية، بناءً على معطيات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، بتحديد هوية المشرفين عليها في وقت قياسي.

ومن المنتظر أن تستمع الفرقة إلى المشرفين على القناة الأسبوع القادم، بعدما تم تكليفها من طرف وكيل الملك بجرسيف من أجل فتح بحث في الموضوع.

وكانت شرطة جرسيف استمعت مؤخرا إلى أحد المشتبه فيهم في قضية قناة "بلا حدود"، التي يستعمل صاحبها رقما أجنبيا في محاولة للتمويه وإخفاء تواجده شرق المملكة.

يذكر أن المشتبه فيه، رفقة شقيقه، يديران محلا متهالكا لإصلاح الهواتف المحمولة في أحد أزقة مدينة السعيدية.

وفي سياق ذي صلة، كان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء طلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة التدخل بصفة مستعجلة من أجل حماية القضاة، وبالتالي السلطة القضائية، ممن وصفهم بـ"الفيروسات ومن يقف وراءهم"؛ في إشارة إلى عصابة شرق المملكة تنشر أشرطة على قناة بموقع "يوتيوب" تحت اسم "بلا حدود".

واعتبر المكتب في بلاغ له، صدر عقب اجتماع طارئ عن بعد، أن الأشرطة تضمنت اتهامات مجانية وافتراءات واضحة في حق بعض القضاة، وتمس باعتبارهم وكرامتهم وشرفهم وحرمة السلطة القضائية التي ينتمون إليها.

وأكد المكتب الجهوي ضرورة التحرك المستعجل لـ"ردعهم وإيقاف هذا النزيف الذي أضحى يشكل هاجسا يوميا يقض مضجع القضاة، وبالتالي يؤثر سلبا على مردودية عملهم داخل المحاكم".

وشدد البلاغ على أن "القضاة مواطنون ولهم حقوق وعليهم واجبات، لكن التشهير بهم على صفحات المواقع أمر مرفوض ومناف للقانون نفسه، ويشكل جرما في حق المجتمع والمؤسسات ومعاقب عليه بعقوبات حبسية"، معلنا تضامن المكتب مع القضاة المستهدفين بالأشرطة الصوتية المشينة وما لحقهم من إساءة وقذف وتشهير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - كمال الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:01
مزيان نيت. مع عيقوا وكثروا هاد الناس.
اللي دار شي قناة فيوتيوب يبدا يحل فموا كيف بغا فاعراض الناس
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0
2 - سلام صويري الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:08
كما يجب على الفرقة ان تبحث في الاتهامات الموجهة بكل جدية ولا تنحاز كالعادة للطرف القوي وان تطالب بالدلائل وان توفرت فعلى المسؤولين ان يتحركوا لايقاف النزيف في منظومة العدالة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المخاطرة بمستقبل البلد كيفما كان وضعه ومنصبه !!
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98
3 - Abousoufian الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:09
استغرب لاولاءك الدين ينشوءن فنوات لا لشيء سوي تلفيق التهم للناس والتهامهم بالباطل في معظم الاحيان
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-34
4 - كلمة حق الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:09
سبحان الله عوض محاسبة القضاة الفاسدين يتم البحث والتقصي عمن فضحهم ومتابعته..لك الله يا وطني
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90
5 - القضاة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:12
لست أدري مما يخاف القضاة إذا كانوا نزيهين و مستقلين و شرفاء، طبعا هذا خيال علمي فقط فالقضاة في مزرعتنا أكثر فسادا من الفساد نفسه و غالبيتهم الساحقة لا تعترف الا بالمال و النتيجة معروفة سلفا، طبعا هذا ليس من عندي فالصغير قبل الكبير يعرف هذا فلا داعي للعب دور الضحية و فيقوا شوية.
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97
6 - موغرابي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:12
ما أثار إنتباهي في المقال هي هاته الجملة((وشدد البلاغ على أن "القضاة مواطنون ولهم حقوق وعليهم واجبات،)) سيطروا جيدا على((وعليهم واجبات)) هل فعلا يقومون بواجباتهم؟؟؟؟؟؟ لخبار فراسكم.
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68
7 - لحسن الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:14
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة:216].
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23
8 - Adil Kenitra الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:14
C'est trop drôle... Au lieu de répondre aux différentes accusations pacifiquement ne serait-ce que par la publication d'un communiqué ils terrorisent et chassent les marocains ...
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23
9 - شخبوط الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:17
نثمن جهود الشرطة و نشكرهم على مجهودهم و يا ليت يسدو قنوات روتيني اليومي الماسخ
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5
10 - yaaaaaaaaadris الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:22
و رغم ذلك، يجب على الفرقة الوطنية التحقيق في مزاعم هؤلاء ، ربما يكون هناك بعض الصواب فيما يدعون ، حتى تكون هناك مصداقية في عملها، أما مسألة " محل متهالك لإصلاح الهواتف"في عبارة جالبة للعار
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58
11 - ملاحظ الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:23
حسنا وماذا عن افراد عصابة حمزة مون بيبي هل سنرى تشديد الاحكام في الاستئناف وكشف جميع المتورطين.
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38
12 - مواطن مقهور الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:23
مشيت شفت هاد لقناة لقيت 19 دقيقة باش لاحو فيديو؟
.......................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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19
13 - بشرى الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:28
تحية لعناصر الشرطة المغربية،فعلا نلاحظ ارتفاع القنوات المهتمة بالتشهير بمختلف الشخصيات في مختلف القطاعات ،هؤلاء قبل وكل شيء اشخاص لهم حياتهم الشخصية ،فلا ينبغي المس بحرياتهم أو التشهير بهم وسبهم ....لذا يجب الضرب بيد من حديد وتنزيل اقصى العقوبات بمثل هؤلاء الذين شغلهم الشاغل هو المساس بحياة الاخرين،تحية تقدير واحترام وعرفان لكل عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي على مجهوداتهم لرذع مثل هؤلاء.
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-9
14 - الحسين الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:34
كل ما قامت به السلطات جيد لكن نريد ان يطبق هذا على الجميع بدون استثناء .
نقول هذا لأن هناك قنوات تهاجم مقدساتنا .وتستهزى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشك بوجود الصحابيين الجليلين ابو بكر.وعمر و يهاجم الإمام البخاري وغيره
كل هذا يقع ولا تحرك السلطات.ساكنا. والقائمين على الشأن الديني والأمن الروحي.للمغاربة لا يتكلمون.
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17
15 - Mosi الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:37
المثير للتساؤل حقا هو ان جريدة الكترونية محترمة كانت قد قدمت شكوى ضد هذه القناة و من يسيرها ولكن النيابة العامة بكرسيف لم تحرك ساكنا...
ضلت تلك الجريدة تصرخ من حوالي عام لكي يتم التحقيق مع الواقفين وراء القناة و لكن الظاهر ان كرامة الصحفيين لا وزن لها عنذ السلطات في كرسيف...ولم تتحرك حتى فركلت ودادية القضاة...
وانا هنا اتساءل...
هل يا ترى في مغرب اليوم لا زال في دواليب السلطة و القضاء من يعتبر كرامة المغاربة درجات...ف أن تكون مواطنا عاديا ليس ك ان تكون صحفيا و ليس ك ان تكون قاضيا او نائبا او وزيرا.....
ا ليس هذا قمة العنصرية المجتمعية للأسف...
ايها الشرطة و وكلاء الملك و يا قضاة الوطن...عاملونا جميعا بنفس المعيار و لا تفضلوا شخص على اخر فقط لأن الأول له مركز في الدولة او له حساب ضخم او له نفوذ او من عائلة ثرية...والثاني مواطن عادي فقير....
لا اعرف مما تخافون ان كان القانون يحميكم....
ام ان الموضوع منحصر عندكم في كلمات الاغنية الخالدة للفنان عبد الوهاب الدكالي....سوق البشرية.
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3
16 - meme الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:45
اذا كان القضاة بريءين مما ينشر او يكتب او يقال لا يهتموا بالامر
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2
17 - Nabil الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:46
قضية حمزة مون بيبي بقات عامين كيشي مسلسل فيه 50حلقة اما قضية بلا حدود دارو ليها جد في مدة قصيرة فكر تسطا
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8
18 - saadoune الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:48
Comme d'habitude, c'est la loi du plus fort qui prévaut dans notre pays.
La justice dans notre pays est plus dangereuse que le virus COVID 19
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4
19 - لا علاقة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:51
طبعا المقبوض عليهم لا علاقة لهم بالقناة و غير منطقي أن تكون في كوريا الشمالية نسخة إفريقيا و تفضح الفساد، أولئك أكباش فداء سوف يلقونهم إلى القضاة خصمهم القانوني لكي يفرغوا ساديتهم عليهم، أما أصحاب القناة فطبعا هم خارج كوريا ش و الدليل أن القناة تطرح الجديد في هذه الساعة التي نعلق فيها على الخبر.
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0
20 - marwa الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:51
أين قانون التصريح بالممتلكلت و الأموال و من أين لك هذا
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0
21 - HIBATEE الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:52
مجهودات الفرقة الوطنية تستحق الشكر والتنويه،غير انه يؤسفنا ان يذهب عملها هباءا منثورا كما هو الشان بالنسبة لقضية حساب مون بيبي.والى تحركت فالمرجو متابعة والتصدي لكل المفسدين والمفسدات بدون استثاء.خلي المغرب ينظف.
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0
22 - سعيد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:54
مثل هؤولاء الذين يشوهون الناس يستحقون السجن والعقوبة
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0
23 - اسماعيل الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:54
واش جبدو حياتهم الشخصية؟ الا كانو نتاقدو الاحكام ديالهم واتاهموهم بعدم النزاهة فمن حقهم لان هاد القضات ناس مسؤولين، والمسؤول ضروري يتصنت ل لي عينو مسؤول، لي هو المواطن (زعما). اما تهمة القدف ففالدول لي فايتينا لا تثبت الا اذا تمكن الضحية من اثبات سؤ نية المتهم وتعمده الكدب، وهو امر يكاد يكون مستحيلا لان حتى واحد ما يقدر يعرف شنو النية ديال الانسان. وحتى الا ثبتات التهمة فالعقوبة كتكون ضد المنبر الاعلامي ماشي ضد الصحافي، وهادشي كامل باش يشجعو الصحافة حيت عارفين الاهمية ديالها.

واحد الجوج ديال الشباب عندهم محتل مهترك كيما سميتيه، شمن مصلحة عندهم يتهجمو على قاضي؟ الا قالو شي حاجة را غالبا غيرة على الوطن، اذا اصابو لهم اجرين والا ماصابوش لهم اجر والقضات ماعليهم الا ينفيو ويبينو البراءة ديالهم.
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24 - العابر الجمعة 04 شتنبر 2020 - 23:58
كان يجب أن تتحرك السلطة المختصة منذ شهور، شاهدت بعض هذه الفيديوهات و كنت أستغرب كيف لم تتحرك السلطة!! ما أعرف أن كل التجهيزات اللوجستية متوفرة لتحديد مكان اصحاب القناة حتى لو ظن أن استعماله لأرقام خارجية!!! هناك أجهزة تساعد في التوصل إلى أي هاتف او حاسوب وهي عملية بسيطة بالنسبة للسلطة. هناك كثير من الناس يجهلون كيف تشتغل هذه التجهيزات فيعتقدون انهم في مناى عن الإمساك بهم.مثلا:لو أن السلطة أرادت الوصول الي لاعتقالي بناء على خرقي لقانون ما او شكاية ما، فهذا سهل جدا و تستطيع تحديد مكان تواجدي على مدار 24 ساعة فقط اعمادا على هاتفي. و هناك تقنيات اخرى و خبراء يتعرفون على الأشخاص بالبصمة الصوتية و الأسلوب الذي يكتبون به...و.....امتنى ان يتم تنظيف اليوتيوب ففيه أمور تمس حتى بملك البلاد..بزاف هاد ضسارة!!! خاصهوم يترباو ضروري...
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25 - mohasimo السبت 05 شتنبر 2020 - 00:07
ترى كم من حمزة مون بيبي عايش بينا؟, دنيا باطما وأختها ومن معهم نالوا جزائهم وعقبال للآخرين.
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