24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|07:01
|13:31
|17:02
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
- التقدم والاشتراكية يدعو إلى شفافية صفقات "كورونا"
- أسواق شعبية بالدار البيضاء ترفع أسعار الخضر في غياب المراقبة
- هل توفر المجالس المنتخبة حواسيب "الدروس عن بعد" للتلاميذ؟
- قاعة سينمائية تراسل وزير الثقافة لاستئناف العمل
الجفاف يحدد سقف الإنتاج النهائي للحبوب في 32 مليون قنطار (5.00)
- الإلحاد يتسلل إلى شباب مغاربة .. إحباط جماعي وشعور بالضياع - (301)
- تحوّل المغرب إلى "قوّة عسكرية في "المتوسّط" يثير توجّساً إسبانيا - (113)
- هذه خطة وزارة التربية لإنجاح الدخول المدرسي عبر نظام التفويج - (92)
- المغرب يسجل 1750 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (91)
- "موسم الهجرة" من مدارس خاصة إلى عمومية .. إجبار أم اختيار؟ - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفرقة الوطنية تدخل على الخط في قضية قناة "فيروسات بلا حدود"
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط في قضية قناة التشهير والسب والقذف المعروفة بـ"بلا حدود" على موقع "يوتيوب"، بعدما قامت المصالح الأمنية، بناءً على معطيات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، بتحديد هوية المشرفين عليها في وقت قياسي.
ومن المنتظر أن تستمع الفرقة إلى المشرفين على القناة الأسبوع القادم، بعدما تم تكليفها من طرف وكيل الملك بجرسيف من أجل فتح بحث في الموضوع.
وكانت شرطة جرسيف استمعت مؤخرا إلى أحد المشتبه فيهم في قضية قناة "بلا حدود"، التي يستعمل صاحبها رقما أجنبيا في محاولة للتمويه وإخفاء تواجده شرق المملكة.
يذكر أن المشتبه فيه، رفقة شقيقه، يديران محلا متهالكا لإصلاح الهواتف المحمولة في أحد أزقة مدينة السعيدية.
وفي سياق ذي صلة، كان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء طلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة التدخل بصفة مستعجلة من أجل حماية القضاة، وبالتالي السلطة القضائية، ممن وصفهم بـ"الفيروسات ومن يقف وراءهم"؛ في إشارة إلى عصابة شرق المملكة تنشر أشرطة على قناة بموقع "يوتيوب" تحت اسم "بلا حدود".
واعتبر المكتب في بلاغ له، صدر عقب اجتماع طارئ عن بعد، أن الأشرطة تضمنت اتهامات مجانية وافتراءات واضحة في حق بعض القضاة، وتمس باعتبارهم وكرامتهم وشرفهم وحرمة السلطة القضائية التي ينتمون إليها.
وأكد المكتب الجهوي ضرورة التحرك المستعجل لـ"ردعهم وإيقاف هذا النزيف الذي أضحى يشكل هاجسا يوميا يقض مضجع القضاة، وبالتالي يؤثر سلبا على مردودية عملهم داخل المحاكم".
وشدد البلاغ على أن "القضاة مواطنون ولهم حقوق وعليهم واجبات، لكن التشهير بهم على صفحات المواقع أمر مرفوض ومناف للقانون نفسه، ويشكل جرما في حق المجتمع والمؤسسات ومعاقب عليه بعقوبات حبسية"، معلنا تضامن المكتب مع القضاة المستهدفين بالأشرطة الصوتية المشينة وما لحقهم من إساءة وقذف وتشهير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
اللي دار شي قناة فيوتيوب يبدا يحل فموا كيف بغا فاعراض الناس
.......................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نقول هذا لأن هناك قنوات تهاجم مقدساتنا .وتستهزى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشك بوجود الصحابيين الجليلين ابو بكر.وعمر و يهاجم الإمام البخاري وغيره
كل هذا يقع ولا تحرك السلطات.ساكنا. والقائمين على الشأن الديني والأمن الروحي.للمغاربة لا يتكلمون.
ضلت تلك الجريدة تصرخ من حوالي عام لكي يتم التحقيق مع الواقفين وراء القناة و لكن الظاهر ان كرامة الصحفيين لا وزن لها عنذ السلطات في كرسيف...ولم تتحرك حتى فركلت ودادية القضاة...
وانا هنا اتساءل...
هل يا ترى في مغرب اليوم لا زال في دواليب السلطة و القضاء من يعتبر كرامة المغاربة درجات...ف أن تكون مواطنا عاديا ليس ك ان تكون صحفيا و ليس ك ان تكون قاضيا او نائبا او وزيرا.....
ا ليس هذا قمة العنصرية المجتمعية للأسف...
ايها الشرطة و وكلاء الملك و يا قضاة الوطن...عاملونا جميعا بنفس المعيار و لا تفضلوا شخص على اخر فقط لأن الأول له مركز في الدولة او له حساب ضخم او له نفوذ او من عائلة ثرية...والثاني مواطن عادي فقير....
لا اعرف مما تخافون ان كان القانون يحميكم....
ام ان الموضوع منحصر عندكم في كلمات الاغنية الخالدة للفنان عبد الوهاب الدكالي....سوق البشرية.
La justice dans notre pays est plus dangereuse que le virus COVID 19
واحد الجوج ديال الشباب عندهم محتل مهترك كيما سميتيه، شمن مصلحة عندهم يتهجمو على قاضي؟ الا قالو شي حاجة را غالبا غيرة على الوطن، اذا اصابو لهم اجرين والا ماصابوش لهم اجر والقضات ماعليهم الا ينفيو ويبينو البراءة ديالهم.