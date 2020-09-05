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العثور على جثّة متحلّلة داخل سيّارة بمدينة النّاظور
السبت 05 شتنبر 2020 - 08:01
عثرت عناصر أمنية، ليلة الجمعة، على جثّة متحلّلة لشخص داخل سيّارة مركونة قرب مسجد بلال بحي أولاد ميمون بالنّاظور.
وحسب مصدر مطلع فقد مرّت أيّام دون أن تثير الجثّة انتباه أحد حتّى ظهرت عليها العلامات الأولى للتحلّل وسيلان الدّم، ما جعل شهودا يعتقدون أنّ الهالك تعرّض لجريمة قتل.
وحلّت العناصر الأمنية بمكان الحادث للوقوف على الحيثيات والملابسات؛ فيما نُقلت جثّة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتّشريح الطبي، في انتظار معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.