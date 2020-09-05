الأمن يوقف قاصرَين بسبب أعمال إجرامية في القنيطرة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة من توقيف قاصرين، يبلغان من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهما ضمن قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن المشتبه فيهما كانا قد أحدثا حالة من الفوضى بالشارع العام بحي السلام بمدينة القنيطرة، وهما في حالة سكر متقدمة، حيث أقدما على تعريض شخصين للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشابّين قاما أيضا بإلحاق خسائر مادية بسيارة وبالواجهات الزجاجية لخمس محلات تجارية، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في حين مازالت التحريات جارية بغرض توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في هذه الأفعال الإجرامية، بعدما تم تحديد هويته الكاملة.