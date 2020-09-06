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كُتّاب وآراء
مئات الأقراص المخدرة تورّط شخصين بمدينة تمارة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، بتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تمارة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بحوزة الموقوفين على 615 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، علاوة على حجز هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
يُشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.