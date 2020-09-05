24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إضراب معتقلي الريف يصل البرلمان ومطالب بتدخل العثماني والرميد (5.00)

  2. الفرقة الوطنية تدخل على الخط في قضية قناة "فيروسات بلا حدود" (5.00)

  3. جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط (5.00)

  4. "البيجيدي" يفتح النقاش حول تقليص المشاركة في "خلوة تنظيمية" (1.00)

  5. قمة عالمية افتراضية تناقش توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "كورونا" في تنغير .. إصابة 14 عاملا بمنجم الفضة

"كورونا" في تنغير .. إصابة 14 عاملا بمنجم الفضة

"كورونا" في تنغير .. إصابة 14 عاملا بمنجم الفضة
محمد ايت حساين من تنغير
السبت 05 شتنبر 2020 - 16:15

أفادت مصادر من داخل شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم الفضة بإقليم تنغير، بأن التحاليل المخبرية التي تم إجرائها لأزيد من 1300 عامل بالمنجم أظهرت نتائجها، صباح السبت، إصابة 14 عمال بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المعطيات التي وفرتها المصادر نفسها لهسبريس، فإن الفحوصات الواسعة التي همت جميع العمال داخل المنجم جاءت نتائجها سلبية لحوالي 1000 عامل، موردة أن "الشركة استأنفت العمل منذ مساء أمس بعد توصل 930 عاملا بنتائج التحاليل".

وأضافت المعطيات عينها أن المصابين الـ14 تم نقلهم إلى مستشفى قلعة مكونة حيث سيتابعون البروتوكول العلاجي، فيما تنتظر الشركة باقي التحاليل للعودة بشكل رسمي إلى العمل، لافتة إلى أن "من بين المصابين الجدد، يوجد نائب مدير الشركة".

وبلغ عدد العمال المصابين بمنجم الفضة بإميضر 17 مصابين، بعد تسجيل ثلاثة مصابين قبل ثلاثة أيام، ما دفع شركة المنجم إلى توقيف العمل بشكل مؤقت وإخضاع جميع العمال للتحاليل المخبرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.