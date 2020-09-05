"كورونا" في تنغير .. إصابة 14 عاملا بمنجم الفضة

محمد ايت حساين من تنغير

أفادت مصادر من داخل شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم الفضة بإقليم تنغير، بأن التحاليل المخبرية التي تم إجرائها لأزيد من 1300 عامل بالمنجم أظهرت نتائجها، صباح السبت، إصابة 14 عمال بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المعطيات التي وفرتها المصادر نفسها لهسبريس، فإن الفحوصات الواسعة التي همت جميع العمال داخل المنجم جاءت نتائجها سلبية لحوالي 1000 عامل، موردة أن "الشركة استأنفت العمل منذ مساء أمس بعد توصل 930 عاملا بنتائج التحاليل".

وأضافت المعطيات عينها أن المصابين الـ14 تم نقلهم إلى مستشفى قلعة مكونة حيث سيتابعون البروتوكول العلاجي، فيما تنتظر الشركة باقي التحاليل للعودة بشكل رسمي إلى العمل، لافتة إلى أن "من بين المصابين الجدد، يوجد نائب مدير الشركة".

وبلغ عدد العمال المصابين بمنجم الفضة بإميضر 17 مصابين، بعد تسجيل ثلاثة مصابين قبل ثلاثة أيام، ما دفع شركة المنجم إلى توقيف العمل بشكل مؤقت وإخضاع جميع العمال للتحاليل المخبرية.