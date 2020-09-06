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الرئيسية | حوادث | النصب بـ"السماوي" يوقع مواطنا غينيّا في بيوكرى

النصب بـ"السماوي" يوقع مواطنا غينيّا في بيوكرى

النصب بـ"السماوي" يوقع مواطنا غينيّا في بيوكرى
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 06 شتنبر 2020 - 07:29

أوقفت المصالح الأمنية بمنطقة أمن بيوكرى، وسط اشتوكة آيت باها، مواطنا يحمل الجنسية الغينية، وذلك لضلوعه في قضية تتعلق بالنصب على مواطن مغربي بطريقة "السماوي".

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن فلاحا في منطقة اشتوكة تقدم بشكاية، لدى المصالح الأمنية، أفادت تعرضه للنصب في مبلغ مالي يناهز 160 مليون سنتيم، على دفعات، من طرف مواطن من دولة غينيا.

وعن طريق سقوطه في شرك النصاب الغيني، أوضحت المعطيات ذاتها أن الموقوف كان يوهم ضحيته بالقدرة على تحويل أوراق بيضاء إلى أوراق مالية، ويطالبه في كل مرة بمبالغ مالية لأجل استيراد مداد خاص.

كما كان الموقوف يعمد إلى كسب ثقة الضحية عبر تسليمه مبالغ مالية ومطالبته بالتأكد في الوكالات البنكية من صحتها، قبل أن يعود لمطالبته بمزيد من الأموال لاقتناء المداد الخاص من خارج المغرب، حسب زعمه.

وفور توصلها بشكاية في الموضوع، تحركت المصالح الأمنية ببيوكرى، حيث نصبت للمشتبه فيه كمينا، جرى على إثره توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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