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الرئيسية | حوادث | أمريكي من أصل مغربيّ يشهر مسدسا في مدينة سلا

أمريكي من أصل مغربيّ يشهر مسدسا في مدينة سلا

أمريكي من أصل مغربيّ يشهر مسدسا في مدينة سلا
هسبريس من الرباط
السبت 05 شتنبر 2020 - 18:30

أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، اليوم السبت، مواطنا أمريكيا من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بواسطة السلاح الناري والسكر العلني البين.

وقد تم توقيف المشتبه فيه، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية شكاية تقدم بها شخص في مواجهته، يتهمه فيها بتهديده بواسطة السلاح الناري بالحي السكني الذي يقطن به.

الأبحاث والتحريات أسفرت عن توقيف المشتكى به في حالة سكر متقدمة، بينما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل والديه بمنطقة العيايدة بمدينة سلا عن حجز مسدس ناري صغير وأربعة خرطوشات وستة عيارات معدنية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 50 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تمت إحالة المسدس المحجوز على معهد العلوم والأدلة الجنائية من أجل إجراء خبرة باليستية عليه.

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