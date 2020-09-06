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كُتّاب وآراء
السقوط من عمارة ينهي حياة خمسيني بمدينة أكادير
لقي أستاذ، في الخمسينيات من العمر، مصرعه في "الحي المحمدي" بمدينة أكادير؛ وذلك بعدما عمد إلى إلقاء نفسه من سطح العمارة التي يقطن بها.
وعثر على الأستاذ جثة هامدة، إذ لقي حتفه متأثرا بقوة الاصطدام بالأرض، لاسيما على مستوى الرأس، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية المختصة بالواقعة.
وحضرت إلى مكان الحادثة السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية وسيارة نقل الأموات، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات وضع الأستاذ حدا لحياته بتلك الطريقة، فيما نقلت جثته إلى مستودع الجثامين.
جدير بالذكر حادثة مماثلة شهدها الحي ذاته، إذ أقدمت امرأة من جيران الهالك، أمس السبت، على إلقاء نفسها من أعلى عمارة، ومازالت وضعيتها الصحية حرجة وتخضع للعلاج بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.