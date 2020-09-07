تفكيك معمل سري لصنع "ماء الحياة" في أولاد تايمة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة أولاد تايمة، نواحي تارودانت، في عملية منسقة ومشتركة مع فرقة مكافحة العصابات، شخصا من ذوي السوابق القضائية المتعددة لضلوعه في قضايا السرقة الموصوفة، والاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية، والعنف ضد الأصول.

ومكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية داخل منزل المشتبه به في حي "بوخريص" من حجز طن من ماء الحياة (الماحيا)، إلى جانب مجموعة من المعدات التي تستخدم في إنتاج المسكر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الذي يبلغ عمره 36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الرامي إلى تحديد ظروف وملابسات تورطه في المنسوب إليه، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة للقضية؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.