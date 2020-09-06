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الرئيسية | حوادث | الدرك يفكك عصابة ويحجز أطنانا من مخدر الشيرا

الدرك يفكك عصابة ويحجز أطنانا من مخدر الشيرا

الدرك يفكك عصابة ويحجز أطنانا من مخدر الشيرا
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 06 شتنبر 2020 - 20:40

أحال المركز القضائي بأسفي، الأحد، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بعاصمة عبدة، 5 أشخاص ضبطوا بمنطقة البدوزة متلبسين بإخفاء أطنان من المخدرات.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية آسفي من حجز هذه الكمية الكبيرة من مخدر الشيرا إثر توصلها بمعلومات دقيقة حول وجود شاحنة مخبأة بالقرب من أحد الفنادق بمنطقة الشنينات، التابعة لجماعة البدوزة، وعلى متنها أطنان من المخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي وسع دائرة أبحاثه التي ستبقى مفتوحة للوصول إلى كل متورط في هذه القضية؛ كما وضعت هواتف المشتبه فيهم تحت الخبرة، مضيفة أن هذا الملف "ينتظر أن يطيح برؤوس عديدة".

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