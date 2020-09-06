توقيف العشرات جراء عدم ارتداء الكمامات بالنّاظور

عبد الكريم هرواش من الناظور (صور : محمد العبوسي)

تستمرّ الحملة الأمنية بالنّاظور لفرض إلزامية ارتداء الكمامة بتوقيف العشرات من المخالفين للقانون الذي فرضته الحكومة، في إطار تفعيل إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وبلغ عدد الموقوفين بسبب عدم ارتداء الكمامة، خلال اليومين الأخيرين بمدينة الناظور، أزيد من 100 شخص تمّ تحرير محضر مخالفة في حقّهم مع أداء غرامة 300 درهم.

ويشارك في الحملة ذاتها أفراد من القوات المساعدة وعناصر الأمن وفرقة الصقور ودوريات الشرطة، إضافة إلى الحواجز الأمنية المتواجدة عند مداخل المدينة وفي عدد من الشوارع الرئيسية.

وشملت الحملة السّاحات العمومية والأسواق وسيّارات الأجرة وحافلات النقل العمومي والسيّارات الخاصّة التي يتجاوز عدد ركّابها أكثر من شخص واحد.