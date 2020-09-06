24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السقوط من عمارة ينهي حياة خمسيني بمدينة أكادير‬ (5.00)

  2. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

  3. الإثراء غير المشروع (5.00)

  4. المدرسة في زمن "كوفيد-19" .. "التباعد الجسدي" وتقويم التعلّمات (5.00)

  5. مفارقات حكومية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | قضاء مراكش يخضع ثلاث تجار للمخدرات للتحقيق

قضاء مراكش يخضع ثلاث تجار للمخدرات للتحقيق

قضاء مراكش يخضع ثلاث تجار للمخدرات للتحقيق
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 06 شتنبر 2020 - 23:29

أحالت مصالح الأمن بمراكش، الأحد، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة الحمراء ثلاثة أشخاص بتهمة ترويج المخدرات.

وكانت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أوقفت، يوم الجمعة الماضي، شخصاً يروج المخدرات بنفوذ المنطقة الأمنية المنارة، فور ترجله من سيارة سوداء اللون يستعملها في تنقلاته.

وأسفرت عملية تفتيش السيارة عن العثور على قطع من مخدر "الشيرا" معدة للبيع، وبمنزل المشتبه به حجزت عناصر الأمن 35 صفيحة من مخدر "الشيرا" يبلغ وزنها الإجمالي 3100 غرام، ومجموعة من الهواتف النقالة.

وكشفت الخبرات المنجزة من طرف المختبر الجهوي للآثار الرقمية على الهواتف المحجوزة وجود صورة بهاتف الموقوف تخص رجال الشرطة المكلفين بهذه العملية أثناء عملية المراقبة، أقر الشخص المعني بتوصله بها من أحد معارفه.

وعلى إثر ذلك انتقلت عناصر الشرطة إلى محل سكنى مرسل الصورة، وإيقافه بعد تفحص هاتفه، حيث تبين لها أن ذاكرة هاتفه النقال تحتفظ بنسخة منها، وبعد استنطاقه بخصوص ذلك اعترف بإرسالها إلى الموقوف مقابل عمولة مالية.

أما الشخص الثالث، فتم توقيفه من طرف عناصر الفرقة الجنائية الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأحد أزقة المدينة العتيقة لتورطه في ترويج المخدرات.

وتمكنت عناصر هذه الفرقة من ضبط الشخص المعني متلبساً بحيازة بعض قطع "الشيرا" المعدة للبيع، والتي أقر بأنها ما تبقى له من كمية اقتناها بغرض بيعها بالتقسيط.

ولتوقيف المزود الرئيسي لهذا المشتبه به، تم الانتقال إلى مقاطعة جليز، حيث نصب له كمين أمني مكن من إيقافه متلبسا بحيازة صفيحتين من "الشيرا"، وبعد إجراءات التفتيش تم حجز 18 صفيحة إضافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.