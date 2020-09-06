قضاء مراكش يخضع ثلاث تجار للمخدرات للتحقيق

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت مصالح الأمن بمراكش، الأحد، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة الحمراء ثلاثة أشخاص بتهمة ترويج المخدرات.

وكانت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أوقفت، يوم الجمعة الماضي، شخصاً يروج المخدرات بنفوذ المنطقة الأمنية المنارة، فور ترجله من سيارة سوداء اللون يستعملها في تنقلاته.

وأسفرت عملية تفتيش السيارة عن العثور على قطع من مخدر "الشيرا" معدة للبيع، وبمنزل المشتبه به حجزت عناصر الأمن 35 صفيحة من مخدر "الشيرا" يبلغ وزنها الإجمالي 3100 غرام، ومجموعة من الهواتف النقالة.

وكشفت الخبرات المنجزة من طرف المختبر الجهوي للآثار الرقمية على الهواتف المحجوزة وجود صورة بهاتف الموقوف تخص رجال الشرطة المكلفين بهذه العملية أثناء عملية المراقبة، أقر الشخص المعني بتوصله بها من أحد معارفه.

وعلى إثر ذلك انتقلت عناصر الشرطة إلى محل سكنى مرسل الصورة، وإيقافه بعد تفحص هاتفه، حيث تبين لها أن ذاكرة هاتفه النقال تحتفظ بنسخة منها، وبعد استنطاقه بخصوص ذلك اعترف بإرسالها إلى الموقوف مقابل عمولة مالية.

أما الشخص الثالث، فتم توقيفه من طرف عناصر الفرقة الجنائية الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأحد أزقة المدينة العتيقة لتورطه في ترويج المخدرات.

وتمكنت عناصر هذه الفرقة من ضبط الشخص المعني متلبساً بحيازة بعض قطع "الشيرا" المعدة للبيع، والتي أقر بأنها ما تبقى له من كمية اقتناها بغرض بيعها بالتقسيط.

ولتوقيف المزود الرئيسي لهذا المشتبه به، تم الانتقال إلى مقاطعة جليز، حيث نصب له كمين أمني مكن من إيقافه متلبسا بحيازة صفيحتين من "الشيرا"، وبعد إجراءات التفتيش تم حجز 18 صفيحة إضافية.