لسعة عقرب تنهي حياة طفلة في مستشفى سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

فارقت طفلة الحياة، الأحد، بقسم العناية المركّزة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بسطات، متأثرة بمضاعفات سمّ عقرب لسعتها بمسقط رأسها بمنطقة بني خلوك بقبيلة بني مسكين الشرقية بدائرة البروج نواحي مدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس أن الطفلة، البالغة من العمر 11 سنة، والتي تنحدر من دوار أولاد الصبح بجماعة بني خلوك، كانت قد نقلتها أسرتها نحو مستشفى سطات، حيث قرر الطبيب المداوم، بعد استشارة طبيب الإنعاش، إدخالها قسم العناية المركّزة لإنقاذ حياتها نظرا لخطورة حالتها الصحية، إلاّ أنها فارقت الحياة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الهالكة تم تحويلها إلى قسم الأموات قصد المعاينة أو التشريح من قبل طبيب مختصّ لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، قبل تسليم جثتها إلى أهلها بعد استكمال إجراءات الدفن في اليوم نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني حالة وفاة يعرفها إقليم سطات بسب لسعات العقارب خلال فصل الصيف، وسط عشرات الإصابات، أغلبها في صفوف الأطفال والشبان.

وقد سجّلت حالة الوفاة الأولى في الأسبوع الثاني من شهر غشت المنصرم، بعد وفاة طفلة في عامها الخامس، تنحدر من رأس العين الشاوية.