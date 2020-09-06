عملية أمنية مشتركة تحجز أطنانا من "الشيرا" بأزمور

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي لمخدر الشيرا.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى تنفيذ هذه العملية بدوار العيساوي باثنين شتوكة بضواحي أزمور، بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل ضيعة فلاحية عن حجز 110 رزمة من مخدر الشيرا يناهز وزنها الإجمالي 3 أطنان و700 كيلوغرام، فضلا عن ضبط زورق مطاطي كبير ومحركين يشتبه في تسخير ذلك لأغراض التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كل المتورطين المرتبطين بهذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها الإقليمية والدولية، فضلا عن رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.

وجاء ضمن البلاغ أن هذه العملية الأمنية النوعية تأتي في سياق التدخلات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.