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الرئيسية | حوادث | شباب مغاربة يحاولون التسلل جماعة إلى ثغر سبتة

شباب مغاربة يحاولون التسلل جماعة إلى ثغر سبتة

شباب مغاربة يحاولون التسلل جماعة إلى ثغر سبتة
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 17:05

استنفرت محاولة جماعية لعدد من الشباب المغاربة الحالمين بالهجرة التسلل نحو ثغر سبتة المحتل سباحة، صباح الإثنين، كلا من عناصر الحرس المدني الإسباني والقوات العمومية بباب سبتة؛ التي تمكنت من إحباط محاولة العشرات دخول المدينة، وفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية.

ووفق المصدر الإعلامي ذاته فإن المحاولة الجماعية للتسلل إلى سبتة استنفرت الحرس المدني الإسباني الذي قام بعمليات تمشيط واسعة، منذ الفجر، للسيطرة على مداخل المدينة السليبة، أسفرت عن اعتراض عشرات المهاجرين المغاربة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن أزيد من عشرين مهاجرا غير نظامي حاولوا العبور نحو سبتة، منهم من أقدموا على ذلك سباحة، ومنهم من كانوا على متن قوارب صغيرة من نوع "طوي"، مؤكدة وصول ثلاثة منهم إلى المدينة، حيث قامت وحدات الصليب الأحمر بالتدخل لمساعدتهم أثناء عبورهم حاجز "تاراخال" البحري.

وأفادت "الفارو دي سيوتا" بأن الحرس المدني الإسباني تمكن من توقيف شاب من بين المتسللين، ينحدر من مدينة الفنيدق، متلبسا بحيازة 4 كيلوغرامات من مخدر "الشيرا"، كان يعتزم إدخالها إلى سبتة سباحة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمه للعدالة لتورطه في جريمة ضد الصحة العامة.

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