رجل يضرم النار في جسده أمام مقر للشرطة ببرشيد‎

هسبريس من الرباط

باشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد البحث، صباح الإثنين، لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص على إضرام النار عمدا في جسده أمام مقر دائرة للشرطة بالمدينة نفسها، ما تسبب له في حروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المعني بالأمر، البالغ من العمر 45 سنة، على استعمال مادة شديدة الاشتعال لافتعال حروق عمدية متفاوتة الخطورة، وذلك لأسباب وخلفيات تجري الأبحاث والتحريات من أجل تحديدها، ويحتمل أن تكون لها علاقة بقضية جنائية معروضة حاليا على القضاء.

ومكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من تحييد الخطر الناشئ عن هذا الإيذاء العمدي عن طريق افتعال الحروق، قبل نقل الضحية إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه الواقعة.