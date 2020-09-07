24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

  3. التعليم الخصوصي بالمغرب .. غابة مهملة (5.00)

  4. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

  5. بركان كورونا (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | رجل يضرم النار في جسده أمام مقر للشرطة ببرشيد‎

رجل يضرم النار في جسده أمام مقر للشرطة ببرشيد‎

رجل يضرم النار في جسده أمام مقر للشرطة ببرشيد‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:10

باشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد البحث، صباح الإثنين، لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص على إضرام النار عمدا في جسده أمام مقر دائرة للشرطة بالمدينة نفسها، ما تسبب له في حروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المعني بالأمر، البالغ من العمر 45 سنة، على استعمال مادة شديدة الاشتعال لافتعال حروق عمدية متفاوتة الخطورة، وذلك لأسباب وخلفيات تجري الأبحاث والتحريات من أجل تحديدها، ويحتمل أن تكون لها علاقة بقضية جنائية معروضة حاليا على القضاء.

ومكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من تحييد الخطر الناشئ عن هذا الإيذاء العمدي عن طريق افتعال الحروق، قبل نقل الضحية إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - سليم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:19
اللهم الطف بنا بلطفك واحفظنا بحفظك ولاتكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كان الله في عونه وعون أسرته ورزقه الشفاء والسلامة وبدد همومه وغمومه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
95
2 - khd الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:22
اتمنى ان تجري التحقيقات بكل شفافية وموضوعية حتى تتجلى الحقيقة. لأن من يضرم النار في جسده أمام مفوضية الشرطة وأمام الملء هادا يعني اما ان الشخص يعاني من مشاكل و اضطرابات نفسية. وأما ان هاد الشخص هضمت حقوقه. لأننا في بلادنا لم نصل إلى المستوى المطلوب في احترام المواطن من طرف السلطات على العموم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
144
3 - يا لطيف الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:33
الكي هو آخر علاج، ما بقى حتى حل آخر؟احرق راسو ما بقى ما يدار معاه حتى تبرأ شفايفه إذا قدر يحركها يحكي آش واقع ، اللهم عافينا بما ابتلي به غيرنا واشفي كل محروق، وفرج عن كل مهموم، واغفر لكل مذنب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
4 - عادل التازي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:35
اودي الله يهديك مالك على حالتك اش غادي تستافد غايهضرو عليك 3 ايام 4 ايام صافي كلشي غاينساك ومع الله راك خسرتي لا دنيا لا اخرة كلنا واصلانا بينا العضم ولكن نحمدو الله ونشكروه كلشي فايت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
5 - اب لأربعة أطفال الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:38
الشعب وصلات لو اللعظم على الدولة أن تتحمل المسؤلية حذاري حذاري كلشي ممكن في هذة اللحظة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - فاتن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:39
مهما يحصل ومهما يكون مش لازم الواحد يحرق نفسه لان الروح عزيزه عند الله الا ادا كان مختل عقليا او عنده حاله نفسيه لكن غير ده كل مشكل وعنده حل كفايه البلد ولى هى فيه اتقوا الله احنا فى ازمه لازم كله يتكاتف ماشى يمشى يحرق نفسه جبتيها غير فى راسك تفضل مشوه طول حياتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - سعاد حماد الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:41
هذه طريقة احتجاجية معروفة عند الرهبان البوديين ، العجب كيف تبناها من يدعون الاسلام !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - صبور بعون الله الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:42
أطلب من الله الشفاء العاجل لهذا المريض ولكل المرضى
لا يوجد أي سبب يدفع الإنسان إلى إيذاء نفسه بالتدخين او بالنار او بالانتحار..ربنا رحيم بنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - سمسم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:44
بغض النظر عن ملابسات هاته القضية هدا الجهاز الحساس يسير بعجلتين هناك من يعمل على الارتقاء به وهناك من يسيء له بالكيل بمكيالين فباك صاحبي جيب نقاد ليه الدوصي.... وجب وضع مركز او خط مباشر للشكايات المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - مواطنه حره تريد القول بالحق الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:44
أنتم السبب في كل شيء لان لو كان لنا نصيب لم يكون البلد ينتحر او يعمل أي تصرف خاطئ لان لو كان تلك الانسان لم يموت بالجوع لم يعمل ذلك التصرف وعاش الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - رشيد الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:45
الله يلطف ويشفيه أن شاء الله أكيد حقوق مهضومة لدرجة كبيرة. اعيش نفس لمشكلة مع رجل أمن لمدة 6 أشهر ولم يتم انصافي لأنه رجل سلطة الله يخد الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - مضلومين في بلادنا الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:46
الظلم و ما ادراك ما الظلم، في بلادنا اصبح الظلم والحتقار كإلقاء السلام، خصوصا فالادارات العمومية حيث يهان المواطن من طرف بعض السيكوباتيين و الساديين الذين يعتبرون انفسهم اصحاب سلطة الاهية لا قانونية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - TROP de HOGRA الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:48
والله لقد أعيانا ومللنا من الطنز الممتد لعقود!!!
وعلى أخيار الناس في هذا البلد أن يتضامنوا للقيام مايجب القيام به! مَدنيين كانوا أو عسكريين، في داخل البلاد أو خارجه! وإلا فإننا سنموت جحيما في الدنيا والأخرة!

Trop de Hogra dans ce bled!
Et ca devient une Institution !
Chez Les M9admines, 9oyades, Bachawates, 3omale, Wolate, Procureurs du roi, Police, Gendarme, Juges,

Avocats, Parlementaires, Conseillers, Présidents de Communes, Associations du Régime, TOUT le MAKHZEN est comme ç, ect.

Il faut Agir NOW!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - محمد الوطن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 18:52
من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في النار خالدا مخلدا فيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.