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كُتّاب وآراء
رجل يضرم النار في جسده أمام مقر للشرطة ببرشيد
باشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد البحث، صباح الإثنين، لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص على إضرام النار عمدا في جسده أمام مقر دائرة للشرطة بالمدينة نفسها، ما تسبب له في حروق من الدرجتين الثانية والثالثة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المعني بالأمر، البالغ من العمر 45 سنة، على استعمال مادة شديدة الاشتعال لافتعال حروق عمدية متفاوتة الخطورة، وذلك لأسباب وخلفيات تجري الأبحاث والتحريات من أجل تحديدها، ويحتمل أن تكون لها علاقة بقضية جنائية معروضة حاليا على القضاء.
ومكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من تحييد الخطر الناشئ عن هذا الإيذاء العمدي عن طريق افتعال الحروق، قبل نقل الضحية إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد كافة الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بهذه الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
لا يوجد أي سبب يدفع الإنسان إلى إيذاء نفسه بالتدخين او بالنار او بالانتحار..ربنا رحيم بنا.
وعلى أخيار الناس في هذا البلد أن يتضامنوا للقيام مايجب القيام به! مَدنيين كانوا أو عسكريين، في داخل البلاد أو خارجه! وإلا فإننا سنموت جحيما في الدنيا والأخرة!
Trop de Hogra dans ce bled!
Et ca devient une Institution !
Chez Les M9admines, 9oyades, Bachawates, 3omale, Wolate, Procureurs du roi, Police, Gendarme, Juges,
Avocats, Parlementaires, Conseillers, Présidents de Communes, Associations du Régime, TOUT le MAKHZEN est comme ç, ect.
Il faut Agir NOW!