هتك عرض طفلة بالتناوب يهزّ اشتوكة آيت باها

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تعرضت طفلة لا يتجاوز عمرها 14 سنة لهتك العرض بالقوة والعنف، وذلك من طرف شابيْن في دوار "تن خزاز"، التابع للجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكشفت مصادر من المكان أن الشابيْن عمدا، ليلة الأحد، على استدراج الطفلة إلى منزل أحدهما، فتناوبا على هتك عرضها بالعنف، قبل التخلص منها بإلقائها في سطح منزل الجيران.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بالمكان مصالح السلطة المحلية والوقاية المدنية، حيث جرى نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي ببيوكرى، ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لإخضاعها للفحوصات والعلاجات اللازمة.

وتقدمت الطفلة الضحية، اليوم الإثنين، بشكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك بالمركز الترابي لبيوكرى، حيث تم الاستماع إليها، ويجري البحث لتحديد هوية الفاعليْن من أجل توقيفهما.