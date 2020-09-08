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كُتّاب وآراء
إنقاذ مغاربة مرشحين للهجرة السرية بسواحل سبتة
تمكنت عناصر خدمة الإنقاذ البحري بثغر سبتة المحتل، صباح الثلاثاء، من إنقاذ 7 مهاجرين غير نظاميين ينحدرون من المغرب، في عمليتين متفرقتين، اثنان منهم كانا على متن قارب من نوع "كاياك"، وسط مياه المضيق، في محاولة للعبور نحو الجزيرة الخضراء، فيما تسلل 5 آخرون إلى المدينة سباحة.
المحاولة الأولى تم رصدها من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني في الساعة الرابعة صباحا، وفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ خدمة الإنقاذ البحري عن تواجد مهاجرين غير نظاميين على متن قارب "كاياك"، وسط المضيق، حيث تدخلت لإنقاذهما ونقلهما إلى قاعدة الميناء الرياضي بسبتة، وتم تسليمهما لعناصر الشرطة الوطنية التي تكلفت بمتابعة ملفهما.
ووفق المصدر ذاته، فإن خمسة مهاجرين آخرين تمكنوا من اجتياز الحاجز الصخري لتاراخال سباحة، في الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء، مضيفة أن "البحرية الإسبانية تمكنت من إنقاذهم، وتم وضعهم ضمن تدبير العزل الصحي بمستشفى الصليب الأحمر القديم، وفق البروتوكول المعتمد مع المهاجرين غير النظاميين".
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن "القوات العمومية المغربية اعترضت مجددا محاولات عدد من الراغبين في التسلل إلى سبتة عبر البحر"، مشددة على أن "المحاولات المتعددة التي نشطت مؤخرا شكلت ضغطا متزايدا على الحاجز الصخري لتاراخال، وأنهكت الحرس المدني بالمدينة نظرا لقلة عناصره".
وأرجعت "الفارو دي سيوتا" أسباب تزايد محاولات عدد من الشباب والقاصرين المغاربة التسلل نحو ثغر سبتة، خاصة المنحدرين من مدينة الفنيدق المجاورة، إلى الانتكاسة الاقتصادية التي تعيشها الأخيرة، مما يدفعهم إلى المغامرة بركوب قوارب "كاياك"، أو العبور نحو سبتة سباحة لتحقيق حلم الهجرة.