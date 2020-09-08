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كُتّاب وآراء
شرطة فاس توقف أربعينيا بسبب هتك عرض قاصر
أوقفت عناصر الأمن العمومي التابعة لولاية أمن فاس، صباح الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية في الاعتداءات الجنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض بالعنف كان ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر 7 سنوات.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، قد عمد لاستدراج الضحية القاصر وتعريضه لهتك عرض بالعنف بدرج إحدى الإقامات السكنية، وهي الواقعة التي تم توثيق عناصرها التحضيرية في صورة فوتوغرافية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المشتبه فيه وهو في حالة تلبس باستدراج الضحية بالشارع العام، وذلك قبل أن تقود عمليات أمنية ميدانية مكثفة إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه صباح الثلاثاء بالمدينة العتيقة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد جميع الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر.