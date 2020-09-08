24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نقابة مستقلة" تستعد لجمع شمل ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب (5.00)

  2. أسوأ سيناريو.. مركز يتوقع انكماشاً لاقتصاد المغرب بأزيد من 6% (5.00)

  3. سلا .. اعتماد التعليم عن بعد بالعيايدة وتابريكت‎ (5.00)

  4. تاريخ سياسيين وحُكام .. من "لصوص الأموال" إلى "سُراق الأحلام" (5.00)

  5. تراجع الواردات المغربية يخفف الضغط على احتياطي العملة الصعبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | شرطة فاس توقف أربعينيا بسبب هتك عرض قاصر

شرطة فاس توقف أربعينيا بسبب هتك عرض قاصر

شرطة فاس توقف أربعينيا بسبب هتك عرض قاصر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 17:45

أوقفت عناصر الأمن العمومي التابعة لولاية أمن فاس، صباح الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية في الاعتداءات الجنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض بالعنف كان ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر 7 سنوات.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، قد عمد لاستدراج الضحية القاصر وتعريضه لهتك عرض بالعنف بدرج إحدى الإقامات السكنية، وهي الواقعة التي تم توثيق عناصرها التحضيرية في صورة فوتوغرافية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المشتبه فيه وهو في حالة تلبس باستدراج الضحية بالشارع العام، وذلك قبل أن تقود عمليات أمنية ميدانية مكثفة إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه صباح الثلاثاء بالمدينة العتيقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد جميع الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.