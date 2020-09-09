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الرئيسية | حوادث | المخدرات والسرقة تسقطان شخصين بيد الشرطة

المخدرات والسرقة تسقطان شخصين بيد الشرطة

المخدرات والسرقة تسقطان شخصين بيد الشرطة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 02:44

أوقفت مصالح ولاية أمن مراكش، الاثنين، شخصين من ذوي السوابق القضائية يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

فبالمنطقة الأمنية المحاميد، تم توقيف شخص اتخذ من الخلاء المتاخم للمجال الحضري، على مستوى الطريق المداري الرابط بين حي المحاميد وأحياء المسيرة، فضاء لترويج مسكر ماء الحياة، وحجز كمية مهمة من هذه المادة المسكرة.

العملية الثانية مكنت من توقيف المشتبه فيه الثاني، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية، من أجل السرقة الموصوفة من قبل مصالح المنطقة الأمنية المنارة.

ووضعت مصالح الأمن الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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