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طعنة تقتل ستّينيا في "فضّ شجار" قرب الناظور
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:10
أودت طعنة بواسطة سكّين، يوم الثّلاثاء، بحياة رجل ستّيني بحيّ العمال ببلدية أزغنغان التابعة ترابيا لإقليم النّاظور.
وحسب مصادر مطّلعة، فإنّ الضحية تدخّل لفض شجار بين ثلاثة شبّان، قبل أن يتلقّى طعنة قاتلة من أحدهم بواسطة سكين من الحجم الكبير كانت كفيلة بإزهاق روحه.
وحلت بعين المكان عناصر الشّرطة التي ألقت القبض على الجاني في انتظار تقديمه للعدالة لمواجهته بالمنسوب إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - abdou الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:26
لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمه وًيغفر له وصبر اهله انا لله وانا اليه راحجعون .
2 - مواطنة الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 19:28
“اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار”. “اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك”. “اللهم أنزل نوراً من نورك عليه”. “اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله”
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