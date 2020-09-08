طعنة تقتل ستّينيا في "فضّ شجار" قرب الناظور

هسبريس من الناظور

أودت طعنة بواسطة سكّين، يوم الثّلاثاء، بحياة رجل ستّيني بحيّ العمال ببلدية أزغنغان التابعة ترابيا لإقليم النّاظور.

وحسب مصادر مطّلعة، فإنّ الضحية تدخّل لفض شجار بين ثلاثة شبّان، قبل أن يتلقّى طعنة قاتلة من أحدهم بواسطة سكين من الحجم الكبير كانت كفيلة بإزهاق روحه.

وحلت بعين المكان عناصر الشّرطة التي ألقت القبض على الجاني في انتظار تقديمه للعدالة لمواجهته بالمنسوب إليه.