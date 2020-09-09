الأمن يتصدى لترويج "الكيف" في مدينة مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمقاطعة سيدي يوسف بمدينة مراكش، الاثنين، شخصا اتخذ من أزقتها مجالا لترويج المخدرات.

وتمكنت عناصر الأمن من ضبط الشخص المعني متلبسا بحيازة أزيد من 30 كيلوغراما من سنابل الكيف، و7 كيلوغرامات من التبغ المهرب.

وبأمر من النيابة العامة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث المنجز في النازلة، في أفق التوصل إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في سياق القضية نفسها.