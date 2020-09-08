وفاة تلميذة في حادثة سير مؤلمة ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظت تلميذة أنفاسها الأخيرة، الثلاثاء، في حادثة سير وقعت على مستوى تراب جماعة اكفاي ضواحي مراكش، حيث دهستها شاحنة حين كانت في طريقها إلى المدرسة.

وكانت الهالكة، ذات الستة أعوام، في طريقها إلى مدرسة بدوار بوراس تقع بجوار طريق تعرف حركة سير كثيفة للشاحنات.

وعلى إثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت إلى عين المكان السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي من أجل فتح بحث في ملابسات الحادثة.

وتم توقيف سائق الشاحنة وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة العامة، ونقل جثة الطفلة الهالكة إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش.