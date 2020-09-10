24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشرطة القضائية تحقق مع أمنيين من أجل الارتشاء‎ (5.00)

  2. الحكومة تدمج "دار لبريهي ودوزيم" .. وتعيينات جديدة بالقناة الثانية (5.00)

  3. الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء السنة الأخيرة بخلافات وغياب التنسيق (5.00)

  4. أساتذة ينتقدون تكديس التلاميذ داخل أقسام مشتركة في "زمن كورونا" (5.00)

  5. جهة فاس تسجل تراجع الإصابات بفيروس "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أجهزة للغش في الامتحانات تقود إلى توقيف شابين

أجهزة للغش في الامتحانات تقود إلى توقيف شابين

أجهزة للغش في الامتحانات تقود إلى توقيف شابين
هسبريس من الرباط
الخميس 10 شتنبر 2020 - 01:15

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال طالبين؛ وجاء ذلك للاشتباه في تورطهما ضمن قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة اتصال إلكترونية مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة بني ملال قد رصدت إعلانا منشورا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع أجهزة للاتصال اللاسلكي بهدف استعمالها في الغش في الامتحانات، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية صاحبي الإعلان وتوقيفهما متلبسين بترويج هذه المعدات الإلكترونية المهربة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ستة أجهزة لاسلكية مهربة، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في استعمالها في هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 23 و24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.