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كُتّاب وآراء
أجهزة للغش في الامتحانات تقود إلى توقيف شابين
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال طالبين؛ وجاء ذلك للاشتباه في تورطهما ضمن قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة اتصال إلكترونية مهربة بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة بني ملال قد رصدت إعلانا منشورا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع أجهزة للاتصال اللاسلكي بهدف استعمالها في الغش في الامتحانات، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية صاحبي الإعلان وتوقيفهما متلبسين بترويج هذه المعدات الإلكترونية المهربة.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز ستة أجهزة لاسلكية مهربة، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في استعمالها في هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 23 و24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.