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الرئيسية | حوادث | "علبة ياغورت" تنهي حياة تلميذ في القصر الكبير

"علبة ياغورت" تنهي حياة تلميذ في القصر الكبير

"علبة ياغورت" تنهي حياة تلميذ في القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 23:25

لقي تلميذ مصرعه، صباح الأربعاء، في حادثة سير وقعت على مستوى شارع الإحسان قرب محطة القطار بمدينة القصر الكبير، حيث دهسته شاحنة من الحجم الكبير.

مصادر هسبريس أوردت أن الهالك كان برفقة والده يتناولان فطورهما بإحدى المقاهي قبل التوجه إلى المدرسة قصد التسجيل، غير أنه بعد مغادرة المقهى عاد إليها لجلب علبة ياغورت نسيها على الطاولة، قبل أن تباغته الشاحنة وترديه قتيلا.

وعلى إثر توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت إلى عين المكان عناصر مصلحة حوادث السير التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير من أجل فتح بحث في ملابسات الحادثة.

وتم توقيف سائق الشاحنة وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة العامة، ونقل جثة الطفل الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى القصر الكبير.

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