فرار مصاب بـ"كورونا" يخلق الحدث نواحي النّاظور

عبد الكريم هرواش من النّاظور

لاذ مصابٌ بفيروس كورونا المستجدّ بجماعة بني شيكر، إقليم الناظور، بالفرار في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مباشرةً بعد توصّله بنتيجة تحليل مخبري للكشف عن الفيروس جاءت إيجابيةً.

وحسب مصدر مطلع، فالمعني بالأمر، وهو من الجالية المقيمة بالخارج، هرب من منزله إلى وجهة مجهولة، وترك سيّارة خلية اليقظة الوبائية تبحث عنه لنقله إلى قسم الحجر الصحّي بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور.

واستنفر فرار المصاب بـ"كوفيد-19" السلطة المحلية بالجماعة ذاتها والعناصر الأمنية التي ظلّت تبحث عنه طيلة اليوم.

وظلّ المصاب الذي كان ينوي قضاء عطلته في المغرب بعد عودته من إسبانيا هاربا لساعات طويلة، قبل أن يسلم نفسه لمصلحة الحجر الصحّي زوال الأربعاء.