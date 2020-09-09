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كُتّاب وآراء
أمن الرباط يوقف متورطين في خرق إجراءات الطوارئ
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، صباح الأربعاء، من توقيف أربعة عشر شخصا من ساكنة حي التقدم بالرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا، رفقة مجموعة كبيرة من الأشخاص، على محاولة الاقتحام بالقوة للسياجات ونقط المراقبة التي وضعتها السلطات المحلية المختصة في محيط الحي السكني المذكور، وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمنع تفشي جائحة "كوفيد-19".
وقد تم، وفق المصدر ذاته، إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.