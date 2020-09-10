24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحزب القائد لحكومة 2021
- فزاعة "الصدام مع الدولة"
- 142 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
- المواد المُرّة .. فوائد صحية جمّة
- ماذا تعرف عن الخرف الجبهي الصدغي؟
لعلج يدعو إلى التعايش مع جائحة "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد (5.00)
الحكومة تُصادق على تمديد استفادة متضررين من "أموال كورونا" (5.00)
سلا تعيش أجواء "الحجر الصحي" بعد ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" (5.00)
عمليات أمنية متزامنة تفكك خلية إرهابية ناشطة في 3 مدن مغربية (5.00)
أساتذة ينتقدون تكديس التلاميذ داخل أقسام مشتركة في "زمن كورونا" (5.00)
- العثماني يٌشيد بنجاح الدخول المدرسي الاستثنائي ويرفض التشويش - (168)
- الجيش الجزائري يزرع الأحقاد ويزيّف الحقائق حول مغربية الصحراء - (153)
- الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 أكتوبر المقبل - (78)
- المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (73)
- أساتذة ينتقدون تكديس التلاميذ داخل أقسام مشتركة في "زمن كورونا" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عمليات أمنية متزامنة تفكك خلية إرهابية ناشطة في 3 مدن مغربية
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تنشط على مستوى عدة مدن مغربية.
ووفق معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن القوات الأمنية قامت بتدخلات ناجحة لتوقيف مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الخلية الخطيرة التي جرى رصد نشاطها.
التدخل الأمني الذي جرى ضمن 3 مدن في وقت واحد؛ هي تمارة وطنجة وتيفلت، شهد حضور عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بينما تبقى العمليات مستمرة لحدود الساعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
Je pense que ces terroristes sont financés indirectement par des pays étranger pour déstabiliser
notre pays
Bravo à nos forces de sécurité, sans eux nous serons comme la Syrie ou la Libye