عمليات أمنية متزامنة تفكك خلية إرهابية ناشطة في 3 مدن مغربية

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تنشط على مستوى عدة مدن مغربية.

ووفق معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن القوات الأمنية قامت بتدخلات ناجحة لتوقيف مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الخلية الخطيرة التي جرى رصد نشاطها.

التدخل الأمني الذي جرى ضمن 3 مدن في وقت واحد؛ هي تمارة وطنجة وتيفلت، شهد حضور عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بينما تبقى العمليات مستمرة لحدود الساعة.