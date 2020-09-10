24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لعلج يدعو إلى التعايش مع جائحة "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد (5.00)

  2. الحكومة تُصادق على تمديد استفادة متضررين من "أموال كورونا" (5.00)

  3. سلا تعيش أجواء "الحجر الصحي" بعد ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" (5.00)

  4. عمليات أمنية متزامنة تفكك خلية إرهابية ناشطة في 3 مدن مغربية (5.00)

  5. أساتذة ينتقدون تكديس التلاميذ داخل أقسام مشتركة في "زمن كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | عمليات أمنية متزامنة تفكك خلية إرهابية ناشطة في 3 مدن مغربية

عمليات أمنية متزامنة تفكك خلية إرهابية ناشطة في 3 مدن مغربية

عمليات أمنية متزامنة تفكك خلية إرهابية ناشطة في 3 مدن مغربية
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)
الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:13

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية تنشط على مستوى عدة مدن مغربية.

ووفق معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن القوات الأمنية قامت بتدخلات ناجحة لتوقيف مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الخلية الخطيرة التي جرى رصد نشاطها.

التدخل الأمني الذي جرى ضمن 3 مدن في وقت واحد؛ هي تمارة وطنجة وتيفلت، شهد حضور عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بينما تبقى العمليات مستمرة لحدود الساعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الصفحة المغربية الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:34
سبحان الله على صدفة ....وفقكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - adil الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:34
الله يبارك فيكم وينصركم يا رجال لبلاد، والله ينصر سيدنا محمد السادس، تحية احترام وتقدير لسي الحموشي رجل البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - متقاعد الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:39
تحية تقدير وإجلال للامن الوطني المغربي بكل أطيافه الذي يسهر على حماية المجتمع من اوباش يريدون زعزعة امن واستقرار البلد!! هؤلاء الإرهابيون لا يستحقون الشفقة يجب معاقبتهم بأشد العقوبات حتى يكونوا عبرة لمن يريد تخريب هذا البلد الامن!! فتحية مرة أخرى لرجال الحموشي الذين يستحقون منا كل التقدير والاحترام[email protected]@
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - علي الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:44
نسأل الله أن يحفظ بلدنا وأمننا وملكنا يارب تبعد على الوطن ديالنا هد المجرمين. ووفق اللهم السيد الحموشي رجل استحق ثقة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. الرجل المناسب في المكان المناسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
5 - بنت البلاد الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:48
اوى صافي كملات هادشي اللي بقا لينا ها كرونا ها الارهاب ها الأزمة الاقتصادية ها المدارس ينتشو فينا ها الزيادة في المواد الغدائية ها ليصانص والمازوط طالعين السماء من دون العالم ها الاجرام ها اغتصاب الأطفال ه ه ه ه ه يا ربي تلطف بهاد البلاد اللي كنموتو عليها وتحفظنا وتحفظ أمة محمد أجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - Bravo الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:48
Ca peut être est lié à l’opération qui a capturé des gens avec des millions de dollars de cash et de l’or avec eux a l’Est du pays
Je pense que ces terroristes sont financés indirectement par des pays étranger pour déstabiliser
notre pays
Bravo à nos forces de sécurité, sans eux nous serons comme la Syrie ou la Libye
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - فتيحة الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:51
الله يعاونكم عليهم وينجيكم من كل مكروه، وكنقول لسي الحموشي الله يسهل عليك را حنا ولينا عايشين مع خلايا كثيرة ديال الارهاب اليومي اللي هي ديال الشفارة والكريساج والكلاب في وضح النهار والخطير انهم ولاو كيدخلوا على الناس في ديورهم هذا نداء كنتمنا يوصلك شكرا جزيلا هيسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
8 - أمين الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:54
العيون التي لا تنام تحية طيبة لرجال الحموشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - Le révolté الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:54
الحمد لله، عودة مكافحة الإرهاب مؤشر على قرب نهاية مكافحة الكوفيد19 على الأقل على المستوى الإعلامي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - slima الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:54
مادامت الجهات المسؤولة تعالج الإرهاب بهذه التذخلات فإننا ندور في حلقة مفرغة ! يجب حل المشكل من الجذور بمحاربة "شيوخ "التطرف وقطع ألسنتهم المسمومة ! ومنع ما يسمونه "الخطب والمواعظ والإرشادات " ومنع هندامهم وتصرفاتهم ولحاهم المخزية التي تؤثر سلبا على عقول الشباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - fouad الخميس 10 شتنبر 2020 - 08:56
ولا يزال هدا المسلسل المكسيكي طويلا جدا و لربما انه مسلسل تركي حلقته الاخيرة متى؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - مهاجر الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:03
شكرا للامن الوطني و للمراسلين الا انني ارى الموضوع خطير جدا لكن هناك شح في المعلومات فنحن كمواطنين يهمنا ما يدور وراء الكاميرات لان امن وطننا من امننا و نحن فداء لهذا الوطن من طنجة لكويرة تحت ظل ملكنا محمد السادس نصره الله وايده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - amin الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:04
اللهم ٱحفظ بلدنا من وباء كورونا و من وباء المجرمين كيف ما كان نوعهم،و أعان الله كل من يخدم مصلحة الشعب و الوطن بِإخلاص .و كذلك نسأل الله أن ينتقم من كل من يريدُ كيدا أو خيانة للشعب و الوطن...و نتمنى أن يكون الحزم مع مجرمي الأزقة و الشوارع الذين يُرهبون السكان بواضحة النهار و الليل أما هذه الخلايا فتنشط في الخفاء و يتمُّ تفكيكها!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - النقد الذاتي الخميس 10 شتنبر 2020 - 09:06
ليت مثل هذه الفرق الأمنية تُنزّل على أرض الواقع َ يوميا لحماية المواطنين من إرهاب المجرمين وقطاع الطرق والمعربدين ليلا وتجار المخدرات والحبوب المهلوسة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.