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كُتّاب وآراء
الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة
تتواصل عملية تفكيك الخلية الإرهابية في ثلاث مدن مغربية، اليوم الخميس، حيث جرى ضبط محجوزات عديدة كانت معدّة للاستعمال في تنفيذ مخططات إرهابية لزعزعة استقرار المغرب.
وبعد مقاومة أحد العناصر الإرهابية في "حي الكورة 1" بتمارة، تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اقتحام منزل المشتبه فيه وحجز مجموعة من المواد المحظورة.
من بين ما تمت مصادرته تلوح سوائل ومساحيق كيماوية شديدة الخطورة، يتيح استخدامها تصنيع أحزمة ناسفة تحدث خسائر كبيرة، وقد أحيلت على المختبرات الأمنية لإنجاز التقارير العلمية المطلوبة.
كما حجز الأمنيون، خلال العمليات النوعية ذاتها، خراطيش خاصة ببنادق إضافة إلى أسلحة بيضاء متنوعة، وآليات للاتصال وأقنعة لإخفاء الملامح عند تنفيذ الاعتداءات الإرهابية، إلى جانب معدات أخرى.
ووفق معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن القوات الأمنية قامت بتدخلات ناجحة لتوقيف مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الخلية الخطيرة التي جرى رصد نشاطها.
التدخل الأمني جرى في وقت متزامن بمدن تمارة وطنجة وتيفلت، وشهد حضور عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ بينما تبقى العمليات مستمرة إلى حدود الساعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
وكيفاش احزمة ناسفة واقنعة لاخفاء الملامح ؟ يعني غدي ينفد العملية ويفجر راسو ويهرب ؟؟؟؟
و الفاسدين و المجرمين ماطلوقين تيديرو مابغاو في العباد؟؟
حلل و ناقش؟؟
بالتوفيق لرجال الأمن ولا غالب إلا الله
الإرهاب لا دين له
الله الوطن الملك