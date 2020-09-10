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الرئيسية | حوادث | الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة

الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة

الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)
الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:00

تتواصل عملية تفكيك الخلية الإرهابية في ثلاث مدن مغربية، اليوم الخميس، حيث جرى ضبط محجوزات عديدة كانت معدّة للاستعمال في تنفيذ مخططات إرهابية لزعزعة استقرار المغرب.

وبعد مقاومة أحد العناصر الإرهابية في "حي الكورة 1" بتمارة، تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من اقتحام منزل المشتبه فيه وحجز مجموعة من المواد المحظورة.

من بين ما تمت مصادرته تلوح سوائل ومساحيق كيماوية شديدة الخطورة، يتيح استخدامها تصنيع أحزمة ناسفة تحدث خسائر كبيرة، وقد أحيلت على المختبرات الأمنية لإنجاز التقارير العلمية المطلوبة.

كما حجز الأمنيون، خلال العمليات النوعية ذاتها، خراطيش خاصة ببنادق إضافة إلى أسلحة بيضاء متنوعة، وآليات للاتصال وأقنعة لإخفاء الملامح عند تنفيذ الاعتداءات الإرهابية، إلى جانب معدات أخرى.

ووفق معطيات حصرية لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن القوات الأمنية قامت بتدخلات ناجحة لتوقيف مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الخلية الخطيرة التي جرى رصد نشاطها.

التدخل الأمني جرى في وقت متزامن بمدن تمارة وطنجة وتيفلت، وشهد حضور عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛ بينما تبقى العمليات مستمرة إلى حدود الساعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مغربي الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:16
تحية كبيرة لجهاز الأمن المغربي و على رأسهم الحموشي لسهرهم على حماية الأمن القومي للمغاربة
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49
2 - هشام الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:16
كيفاش اقنعة لإخفاء الملامح يعني كمامات ؟
وكيفاش احزمة ناسفة واقنعة لاخفاء الملامح ؟ يعني غدي ينفد العملية ويفجر راسو ويهرب ؟؟؟؟
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-64
3 - التازي الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:21
الله يحفظنا ويحفظ جميع المغاربة من هاد الافعال الاجرامية بنادم كالس مابيه ماعليه ينوض يوجد قنبولة ويفركعها على الناس الابرياء ولاش ؟؟ هاذ المجرمين معندهوم ضمير ولا رحمة ولا شفقة خاص الاعدام لهاد المجرمين
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28
4 - سعيد الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:22
يا لطيف شني و قع ف الدنيا كورونا الارهاب الله استر
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17
5 - المجلي الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:26
اللهم احفظ بلدنا من كل شر ومن كل الماكرين
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23
6 - عبدالله القنيطري الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:30
عند توافق التبوريدة بين جميع الفرسان يتم التصفيق للسربة والصياح بكلمة "العز" تنويها بها وكذالك نقول لأفراد فرق الأمن الوطني على جميع إنجازاتهم فالعز لهم والعز لهم على تفانيهم وسهرهم على أمننا ❤❤❤
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9
7 - Khalid الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:32
هذو تاتشادوهوم قبل ما ينويو
و الفاسدين و المجرمين ماطلوقين تيديرو مابغاو في العباد؟؟
حلل و ناقش؟؟
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0
8 - ولد الرباط الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:33
تبارك الله على الشرطة المغربية وكنتمنى يطبق حكم الإعدام على هد الإرهابيين
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9
9 - مواطن الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:33
شكرا للرجال الامن بقيادة السيد الحموشي الذين يصهرون على امننا واستقرارنا والتصد ي الاستباقي لكل المحاولات الإرهابية الجبانة
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6
10 - سلاوي الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:36
صراحة الأمن الوطني من الناحية ديال محاربة الإرهاب محمرين لينا وجهنا وتحية كبيرة ليهم. ولكن يجب التركيز أكثر على المشرملين وأصحاب القرقوبي... لأنهم باقيين خالقين الرعب للمواطنين فالأحياء الشعبية وهذا لا يعني أنه ليس هناك تطور أمني ملحوظ.
بالتوفيق لرجال الأمن ولا غالب إلا الله
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10
11 - مواطن من المغرب الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:37
هذا عمل مشكور. لكن هناك في الدروب والاحياء مجرمون معروفون يزرعون الإرهاب في قلوب الساكنة بكلابهم وسيوفهم وشبيحتهم من المراهقين المشرملين. فأين محلهم من الإعراب في قاموس وزارة الداخلية وفرقها الأمنية
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12 - ماوكلي1 الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:37
لا أحزمة ناسفة و لاهم يحزنون ..يريدون تلهية الشعب عن ماوصلت إليه الأوضاع بسبب كورونا . دائما عندما ترتجل الحكومة و تفشل في تدبير الأمور ..يبدؤون في ترويج هذا المسلسل ...خلية نحل و ليس قنابل
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-8
13 - حمزة الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:38
نتمنى اجتثات هذه الكائنات الظلامية من أعماق جذورها لأنها تشكل خطرا على الإنسانية. مكانهم هو السجن إلى أبد الآبدين.
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14 - الوجدي الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:39
؟؟?؟؟?؟؟،،،ستعشش الأفكار المتطرفة في عقول الكل ما دام هناك إنسداد في الأفق وانعدام العدالة الاجتماعية وتوسع رقعة الهشاشة الاقتصادية وتدمير التعليم.
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4
15 - مهدي الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:44
المطلوب الآن هو الإستباق وتمشيط هذه الأحياء
الإرهاب لا دين له
الله الوطن الملك
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4
16 - مغربي من موسكو الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:45
كل الاحترام و القدير و انحنائة شكر للأشخاص الساهرين على حماية هذا البلد الامين اللهم بارك فيهم و احفظهم لاهلهم و لنا
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5
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