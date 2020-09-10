جانح يعرض حياة مواطنين وأمنيين إلى المخاطر

رشيد الكويرتي من فاس

اضطر ضابط أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، اليوم الخميس، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

ووفقا لما أوردته ولاية أمن فاس لهسبريس؛ كانت دورية لشرطة النجدة قد ضبطت المشتبه فيه رفقة شقيقه متلبسين بتعريض شخص لسرقة هاتفه المحمول بأحد أحياء مدينة صفرو، حيث واجها عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة؛ وهو ما اضطر ضابط الأمن لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مما مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في هذا الاعتداء واسترجاع الهاتف المحمول موضوع السرقة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني، يوضح المصدر ذاته.