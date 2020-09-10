24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:29
|16:58
|19:45
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ماذا تعرف عن الخرف الجبهي الصدغي؟
- الأزمة الصحية تكبد صنّاع السيارات خسائر عبر العالم
- الحب... موت صغير
- تصوير مسلسل "مغريضو" يصل إلى النهاية بالريف
- عشرات الإصابات الجديدة بالفيروس بين الممرضين
مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)
لعلج يدعو إلى التعايش مع جائحة "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد (5.00)
الحكومة تُصادق على تمديد استفادة متضررين من "أموال كورونا" (5.00)
سلا تعيش أجواء "الحجر الصحي" بعد ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" (5.00)
- العثماني يٌشيد بنجاح الدخول المدرسي الاستثنائي ويرفض التشويش - (172)
- مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة - (132)
- المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (74)
- الحكومة تدمج "دار لبريهي ودوزيم" .. وتعيينات جديدة بالقناة الثانية - (58)
- الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جانح يعرض حياة مواطنين وأمنيين إلى المخاطر
اضطر ضابط أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، اليوم الخميس، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
ووفقا لما أوردته ولاية أمن فاس لهسبريس؛ كانت دورية لشرطة النجدة قد ضبطت المشتبه فيه رفقة شقيقه متلبسين بتعريض شخص لسرقة هاتفه المحمول بأحد أحياء مدينة صفرو، حيث واجها عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة؛ وهو ما اضطر ضابط الأمن لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مما مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في هذا الاعتداء واسترجاع الهاتف المحمول موضوع السرقة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني، يوضح المصدر ذاته.