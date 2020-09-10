24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)

  2. لعلج يدعو إلى التعايش مع جائحة "كورونا" وترميم خسائر الاقتصاد (5.00)

  3. الحكومة تُصادق على تمديد استفادة متضررين من "أموال كورونا" (5.00)

  4. سلا تعيش أجواء "الحجر الصحي" بعد ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" (5.00)

  5. اجتهاد في خطة إدماج الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | جانح يعرض حياة مواطنين وأمنيين إلى المخاطر

جانح يعرض حياة مواطنين وأمنيين إلى المخاطر

جانح يعرض حياة مواطنين وأمنيين إلى المخاطر
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 10 شتنبر 2020 - 14:17

اضطر ضابط أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، اليوم الخميس، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء إلى استعماله؛ وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

ووفقا لما أوردته ولاية أمن فاس لهسبريس؛ كانت دورية لشرطة النجدة قد ضبطت المشتبه فيه رفقة شقيقه متلبسين بتعريض شخص لسرقة هاتفه المحمول بأحد أحياء مدينة صفرو، حيث واجها عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة؛ وهو ما اضطر ضابط الأمن لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مما مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز السكين المستعمل في هذا الاعتداء واسترجاع الهاتف المحمول موضوع السرقة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني، يوضح المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.