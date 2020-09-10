إطلاق ثلاث رصاصات لتوقيف حامل سلاح في سلا‎

هسبريس من الرباط

وجد أمني برتبة مفتش شرطة، يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، نفسه مضطرا لاستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الخميس؛ خلال تدخل لتوقيف شخص كان في حالتيْ اندفاع وتخدير قويتين، وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جديّ وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام بمنطقة سيدي موسى بمدينة سلا، كما واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير؛ وهو ما اضطر مفتش شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية عديدة، قبل إصابة المشتبه فيه بثلاثة عيارات على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.