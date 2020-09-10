الدرك يحجز طنّا من مخدر الشيرا ضواحي ألنيف

محمد آيت حساين

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بألنيف، بتنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر بطنّ وتوقيف سائق سيارة ذات الدفع الرباعي التي كان على متنها نصف الكمية المحجوزة.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن العملية، التي أشرف عليها قائد سرية الدرك الملكي بتنغير، تمت على مشارف جماعة ألنيف التابعة لإقليم تنغير، بعد عملية ترصد ومراقبة من قبل العناصر الأمنية.

وأضافت المعطيات نفسها أن العملية مكنت في الأول من حجز كمية تقدر بـ500 كلغ من مخدر الشيرا في سيارة رباعية الدفع وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، وبعد الانتقال إلى منزله وتفتيشه تم حجر كمية أخرى تقدر بـ500 كيلوغرام من المخدر نفسه.

وذكرت مصادر الجريدة أن العناصر الأمنية حجزت كمية المخدرات، إضافة إلى سيارة ذات الدفع الرباعي وهي الوسيلة التي يتم بها نقل الممنوعات؛ فيما نقل الموقوف إلى مركز الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث معه.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وُضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، ومواصلة التحقيق معه للكشف عن باقي المتورطين معه في ترويج وتوزيع المخدرات.