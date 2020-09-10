محاولة سرقة "فيلا" تجر 3 أشخاصٍ إلى المحاكمة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت بإقليم مراكش، الخميس، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحمراء ثلاثة أشخاص من أجل محاولة سرقة فيلا كائنة بدوار بواحة الهناء.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، يوم الثلاثاء، من توقيف المشتبه فيهم، بعدما توصلت بإخبارية في موضوع تعرض فيلا سكنية للسرقة، لتنتقل دورية دركية إلى مكان الحادث وتضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بجريمة السرقة.

وأوقفت العناصر الدركية الأشخاص المعنيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاما، بعدما اقتحموا المسكن الراقي بواحة الهناء بجماعة تسلطانت.

وجاءت هذه العملية الأمنية على إثر اتصال توصل به المركز الترابي من حارس ليلي؛ وهو ما مكن من إحباط عملية السرقة التي نفذها ثلاثة شبان من دوار واقع بالنفوذ الترابي للجماعة سالفة الذكر.

وإذا كان هذا الحارس الليلي ساعد في إحباط عملية سرقة هذه الفيلا، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت تمكنت أخيرا من توقيف حارسين مكلفين بحراسة فيلات أخرى يقدمان المعلومات للصوص بخصوص منازل راقية بالمنطقة مقابل مبالغ مالية.