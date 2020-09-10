24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغاربة يدعون إلى إعادة فتح جميع المساجد لإقامة صلوات الجمعة (5.00)

  2. أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية (5.00)

  3. الحرب على الإرهاب .. الأمن يحبط صناعة أحزمة ناسفة تهدّد المغاربة (5.00)

  4. المغرب ضمن قائمة البلدان الأكثر أمانا للمسافرين (5.00)

  5. تدخل "ديستي" بمدينة تمارة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | محاولة سرقة "فيلا" تجر 3 أشخاصٍ إلى المحاكمة

محاولة سرقة "فيلا" تجر 3 أشخاصٍ إلى المحاكمة

محاولة سرقة "فيلا" تجر 3 أشخاصٍ إلى المحاكمة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:15

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت بإقليم مراكش، الخميس، على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الحمراء ثلاثة أشخاص من أجل محاولة سرقة فيلا كائنة بدوار بواحة الهناء.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، يوم الثلاثاء، من توقيف المشتبه فيهم، بعدما توصلت بإخبارية في موضوع تعرض فيلا سكنية للسرقة، لتنتقل دورية دركية إلى مكان الحادث وتضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بجريمة السرقة.

وأوقفت العناصر الدركية الأشخاص المعنيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاما، بعدما اقتحموا المسكن الراقي بواحة الهناء بجماعة تسلطانت.

وجاءت هذه العملية الأمنية على إثر اتصال توصل به المركز الترابي من حارس ليلي؛ وهو ما مكن من إحباط عملية السرقة التي نفذها ثلاثة شبان من دوار واقع بالنفوذ الترابي للجماعة سالفة الذكر.

وإذا كان هذا الحارس الليلي ساعد في إحباط عملية سرقة هذه الفيلا، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت تمكنت أخيرا من توقيف حارسين مكلفين بحراسة فيلات أخرى يقدمان المعلومات للصوص بخصوص منازل راقية بالمنطقة مقابل مبالغ مالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - medmod الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:51
الجريمة ثابتة والاظناء القي عليهم القبض . الخطير في الخبر هو التشهير بالحارس الذي اعلن عن الجريمة يتمر المدة السجنية وسيعوذ المجرمون للانتقام من الحارس . كان الخبر ان يخفي هوية المبلغ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.