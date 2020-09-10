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الرئيسية | حوادث | هذه تفاصيل تفكيك خلية إرهابية متطرفة وإنقاذ المغرب من "حمام دم"

هذه تفاصيل تفكيك خلية إرهابية متطرفة وإنقاذ المغرب من "حمام دم"

هذه تفاصيل تفكيك خلية إرهابية متطرفة وإنقاذ المغرب من "حمام دم"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: محمد كومية)
الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:00

الساعة تشير إلى السابعة صباحاً، المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يقود عملية مداهمة ناجحة لتفكيك خلية إرهابية تنشط في مدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، كانت على وشك تنفيذ مخططات إرهابية وتحويل المملكة إلى "حمام دم".

حموشي في جحر الإرهاب

أولى التدخلات الأمنية استهدفت منزل أحد أعضاء الخلية الإرهابية بحي "الكورة 1" في مدينة تمارة، بحضور عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي تواجد منذ الصباح الباكر في مسرح العمليات.

وطوق الأمن المغربي حي "الكورة 1" الشعبي، وبالضبط إقامة سكنية من أربعة طوابق، حيث انتشرت فرق القوات الخاصة والشرطة السينو تقنية مدعومة بكلاب بوليسية مدربة وقناصة على مستوى الأسطح لتأمين عملية المداهمة واستعدادا لمواجهة محتملة مع العناصر المتطرفة.

وحاول المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة من داخل شقته رقم 12، تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، وأبدى مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر التدخل السريع لإطلاق أربعة عيارات نارية وقنابل صوتية، وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، مما مكن من تحييد الخطر وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه.

ووفرت عناصر الشرطة الحماية لزوجة المشتبه فيه وبناته؛ إذ عملت إحدى الشرطيات على مصاحبتها والاعتناء بها وطمأنة أطفالها داخل سيارة أمنية طيلة فترة المداهمة التي امتدت من الساعة السابعة صباحا إلى حوالي الواحدة زوالاً.

وعاين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، داخل الشقة التي تمت مداهمتها المحجوزات التي جرى ضبطها رفقة الشخص المتشبع بالفكر الإرهابي، قبل أن يتم إخراجه وسط تصفيقات الساكنة التي أشادت بحرارة بيقظة الأجهزة الأمنية رغم الظروف الصعبة المرتبطة بمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

مخزن للأسلحة

عملية المداهمة تواصلت في حي "النهضة 1" بمدينة تمارة حوالي الساعة الواحدة زوالا، واكبها حموشي أيضا، وشملت منزلا وسط حي شعبي كان يستغله أفراد الخلية كمكان آمن وقاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي، حيث تم حجز أحزمة ناسفة تحتوي على مجوفات لولبية لتحميل الأجسام المتفجرة، وقنينات قابلة للتفجير، وصواعق كهربائية، ومعدات إلكترونية، ومساحيق كيميائية، وأسلاك كهربائية، بالإضافة إلى آلة ضغط مدعومة بمسامير، وقنينة غاز من الحجم الكبير، ومعدات أخرى.

وتزامناً مع "الصيد الثمين" في مدينة تمارة، نجحت قوات الأمن في اعتقال عنصرين ينتميان إلى الخلية نفسها في طنجة، وعنصر آخر في الصخيرات، وآخر في تيفلت أبدى مقاومة عنيفة محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه عقب إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري.

سبيك: مجهودات استباقية

وقال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي تواجد بمسرح العمليات منذ الصباح الباكر، إن تفكيك هذه الخلية يأتي في إطار المجهودات الاستباقية لإجهاض كل المخططات التخريبية التي تراهن عليها التنظيمات الإرهابية للمس بأمن واستقرار المملكة المغربية.

وأوضح المسؤول الأمني، في تصريح لهسبريس، أن العملية نفذت في وقت متزامن في عدة مدن، وأسفرت عن توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة متشبعين بالفكر المتطرف، منهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم العنف.

وكشف الناطق الرسمي باسم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الخلية الإرهابية بلغت مراحل متقدمة من التخطيط والتحضير لارتكاب عمليات باستعمال سترات وأحزمة مفخخة، مشيرا إلى أنه تم العثور على ست أحزمة ناسفة في مسرح العمل الإرهابي، منها ما هو جاهز للتفجير ومنها ما هو في طور وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوضح في وقت سابق أن إجراءات البحث أكدت أن جميع المشتبه فيهم، الذين بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط والتحضير لمشاريعهم الإرهابية، كانوا قد قاموا بمهام استطلاعية قصد رصد وتحديد الأهداف المزمع استهدافها ومهاجمتها بواسطة عمليات انتحارية باستعمال سترات مفخخة، إيذانا بإحداث خسائر جسيمة وإعطاء وقع كبير لهذه العمليات الإجرامية، وذلك خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم "داعش".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - فاتي الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:11
حسبي الله و نعم الوكيل
الله يحمي الأمة المغربية و تحية لرجال الأمن
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59
2 - توسيع الاختصاص الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:12
يجب توسيع دائرة اختصاص المكتب المركزي لتشمل الإرهاب الفكري و التعليمي وااصحي وووووووو
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33
3 - متتبعة الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:13
اللهم لطفك بالعباد يا رب والحمد لله وشكرا كل الشكر لرجال الامن الذين عرضوا انفسهم للخطر من اجل امن وسلامة البلاد
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38
4 - شكرا لكم يا رجل الأمن الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:13
بعد هده الجائحة يجب على السلطات فرض رقابة متشددة على المساجد ومنع الاعتكاف وكدالك مراقبة الدروس الدينية واليوتيوب كدالك عدم فتح المساجد طوال النهار وليل الفتح واغلاق يكون في أوقات الصلاة وبسرعة.
نحن بلد فقير ونعاني من كل مصائب الاقتصادية والتعليم والصحة ولا نريد ارهابيين ومتزمتين ومتدينين.
بكل صراحة القضاء على الدين سيكون الحل النهائي لهؤلاء الإرهابيين المرضى
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-158
5 - سعيد الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:14
تحية تقدير للأمن المغربي على هذا التدخل الناجح.
اللهم احفظ بلدنا من شر الفتن.
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46
6 - مهاجر الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:15
رغم ضعف المغرب في العديد من القطاعات منها الاقتصادية و غيرها الا ان الشرطة و قوات مكافحة الارهاب المغربية تعتبر من اقوى و اذكى الشرط على المستوى العالمي و نفتخر بجنود الخفاء الساهرين على امن المملكة ،ادام الله الامن و الامان على بلادنا الحبيب
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48
7 - الدين أفيون الشعوب الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:17
التوبة والجنة والحور العين هم السبب المباشر في إنتشار الدواعش..
على أي سيستمر الإرهابيون في الوجود ما دامت هناك أديان وخصوصا ذلك الدين المعلوم الذي يحرض على كل من لا يعتنقه.
الحل هو تجريم الأديان
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-90
8 - Dounou الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:23
تحية حارة لعناصر للامن الوطني وعلى رأسهم سي الحموشي
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22
9 - هشام الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:27
تحية وطنية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
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24
10 - ABOUYOUSRA الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:34
المغرب بلد آمن، بلاد الشرفاء والأولياء الصالحين ، والله جل جلاله حباه بملك عظيم يحب الخير لشعبه ويسهر على أمنه واستقراره وكل خائن وعميل مصيره الفشل واللعنة من طرف جميع المغاربة قاطبة.
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5
11 - مغربي الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:42
تحية خاصة لرجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحية لهم ليقظتهم التي جنبت المغرب حمام دم. لكن الوقاية خير من العلاج كما يقال، و عليه بات من الضروري جدا فحص ما يدرس و ما يشاهد و ما يستمع اليه مما ينسب زورا الى الدين الاسلامي. أيها المغاربة لقد أبتلينا بهذا الفكر الخطير، فليساعد كل منا حسب طاقته في توضيح حقيقته الباطلة للناس، و البداية بإغلاق قنوات الفتنة التي يستبب شيوخها في انقتال أبناء الآخرين و يبقون أبناءهم بعيدا عن ذلك.
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12 - zouhir الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:43
تحية خاصة لعناصر الأمن المغربي
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13 - Aisa الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:45
الله يحفظ بلادنا ، نرجو من رجال الامن ان نستمع من جهة المتهمين. بانفسهم جهرا بالاعلان لمن كانو يخططون وشكرا .
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14 - محمد أيوب الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:45
غريب:
غريب أمر هؤلاء الإرهابيين الذين يدعون انهم مسلمون...غريب كيف تطوع لهم أنفسهم أن يستعدوا لقتل الابرياء وخلق البلبلة والفتنة بوطننا...غريب كيف أنهم يتبنون فكرا متطرفا لا أصل له في الدين...رأيي أن هؤلاء يجب أن ينالوا أقصى العقوبات وأن لا تمنح لهم أية ضمانات...لنتذكر جيدا كيف أن بعضهم ذبحوا وبدم بارد سائحتين بريئتين لا ذنب لهما الا زيارتها ببلدنا..نسألك اللهم لطفك...وأحيي رجال الامن على عملهم ويقظتهم...
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15 - لا إله إلا الله الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:47
في كل ما قرأته. ما بقا فيا غير داك الزوجة وبناتها. أي حياة سيعيشونها بعد ذلك المشهد. واش الدولة غادي تعقل عليهم؟؟؟؟ و الكارثة أبوهم رجل إرهابي متشدد يعني راه باين كان ساد عليهم. كيفاش غادي يبداو حياتهم من جديد وسط هذا الركام.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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16 - علي الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:51
هؤلاء الارهابيين الداعشين ستجد انهم سافرو الى تركيا .
لا يوجد داعشي في العالم الا و تجد انه زار تركيا و هنا يطرح الكثير من علامات الاستفهام خول دور تركيا في زعزعة استقرار البلدان العربية
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17 - مغربي سوسي الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:52
تحية وطنية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.وتحية خاصة للأمن الوطني
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18 - Aadil fi Aadil الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:53
انا أشفق على هؤلاء الدواعش. عدد هؤلاء الارهابيين لا يتجاوز في كل الاحوال بضع مئات. رغم ذلك, اعتمادا على نصوص دينية بالية التي تبشرهم بالنصر إن هم صمدوا, يتوقع هؤلاء الجهلة المساطيل ان ينتصروا على دولة لها جيش و شرطة و قواة مساعدة و قوات اخرى تعدادهم بالالاف. حقا, الجهل الشديد كالحب الشديد, هو ايضا يعمي.
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19 - Fhjffjjv الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:53
تحية حارة للامن الوطني المغربي، و اللہ احفظ بلادنا من كل شر
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20 - كاشف الكذب الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:55
مسرحية فاشلة للضحك على المغاربة، ناس خاصها مستشفيات في المستوى، تعليم حقيقي، تشجيع البحث العلمي. المغاربة لا يحتاجون الخرطي الخاوي
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21 - Adam الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:55
لهده الأسباب المخابرات المغربية تعتبر من المخابرات الاكثر نشاطا في العالم. لكن السؤال من وراء هؤلاء الاغبياء ومن اين تأتي الأموال لشراء ضمائرهم.
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22 - Rachidi الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:57
تحية وتقدير لكل العناصر الأمنية
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
المجرمين والارهابيين المغرب في حماية الله
الله الوطن الملك
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23 - Anas Madrid الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:57
رقم 7 قبل أن تتكلم بهاده الطريقة . إبحث عن من أسس الدواعش و الجيش الإسلامي و القروض الإسلامية. الله خليك . القرآن يدكر حور العين و لاكن للمؤمننين الصالحين .
اللدين أسسوا الدواعش هم من يحاربونهم اليوم . كانوا أصدقاؤهم بالأمس و اليوم هم أعدائهم. ونحن تتبرأ من من يمس الدين بسوء
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24 - محمد الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:57
تحية اجلال و اكبار و احترام و تنويه بالبطل الحموشي و رجاله .انه بحق من رجال و ابطال المغرب المخلصين .حفظه الله و رجاله من كل سوء .اللهم اكتر من امتاله لان المغرب في حاجة لامتال البطل الحموشي
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25 - ADAM الخميس 10 شتنبر 2020 - 16:59
المعلق رقم4:
بذكرك لإغلاق المساجد سوف ينهال عليك بائعي الفاكهة عند أبواب المساجد بالتعاليق الحاقدة والدسلايكات لمن لا يجيد كتابة الأحرف.
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