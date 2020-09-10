حجز طنين ونصف من الشيرا قرب القصر الصغير

هسبريس من طنجة

تمكنت عناصر الدرك البحري التابعة لسرية ميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعرض ساحل القصر الصغير، من حجز طنّين ونصف طن من مخدرا الشيرا كانت في طريقها للتهريب نحو الديار الإسبانية.

الكمية المحجوزة كانت على شكل 82 رزمة تم رميها من طرف المهرّبين في البحر بهدف تخفيف الحمولة من أجل الإفلات من المطاردة التي تمت بتنسيق مع خفر السواحل التابع للبحرية الملكية.

وقد تم التنسيق مع الجارة الإسبانية بهدف ملاحقة المهرّبين الذين كانوا على متن زورق سريع.