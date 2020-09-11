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الدرك الملكي يُفكّك وكرا للممنوعات في آيت اعميرة

الدرك الملكي يُفكّك وكرا للممنوعات في آيت اعميرة
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 10:09

داهمت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي آيت اعميرة، الخميس، منزلا في دوار "الشوك"، حيث حجزت كميات مهمة من مختلف أنواع المخدرات.

وجاء التدخّل الدركي إثر إخبارية أفادت باستغلال منزل في المدشر سالف الذكر كوكر لتخزين كميات من الممنوعات بغرض ترويجها في عدة مناطق بسوس.

وحجزت المصالح الدركية 900 كيلوغرام من القنب الهندي (الكيف) وأزيد من 400 كيلوغرام من أوراق التبغ (طابا)، فضلا عن دراجات نارية تُستعمل في عملية توزيع وترويج المخدرات.

المصالح الدركية بمركز آيت اعميرة تمكنت من تحديد هوية صاحب الوكر، الذي يُعد من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات، فعملت على إصدار مذكرة بحث وطنية من أجل توقيفه.

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