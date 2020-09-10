دويّ انفجار يهز مصحة خاصة في الدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

اهتزت إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، ليلة الخميس، على وقع انفجار مهول لقنينات غاز، ما خلف هلعا كبيرا في صفوف المرضى والممرضين وجيران المؤسسة الاستشفائية.

وخلف الحريق بالمصحة المتواجدة بشارع إدريس السلاوي بمقاطعة أنفا خسائر مادية بالطابق السلفي لهذه المؤسسة الاستشفائية.

ودب الهلع في صفوف المرضى والممرضين والعاملين بالمصحة، حيث لاذوا بالفرار من المكان للنجاة بحياتهم؛ فيما حل بعض أقارب المرضى بعد سماعهم الخبر للاطمئنان على ذويهم.

وانتقلت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء -أنفا إلى مكان الحادث فور إشعارها به، رفقة المصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية، لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم العمل على نقل نزلاء المصحة البالغ عددهم 19 مريضا نحو مؤسسات استشفائية أخرى لاستكمال العلاج، ومن بينهم شخصان كانا بوحدة العناية المركزة.

وأكدت السلطات المحلية بعمالة آنفا أنه جرى فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن ظروف وأسباب الحادث.