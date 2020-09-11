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سيارة تنهي حياة دركيّ وتفرّ صوب وجهة مجهولة
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 11:07
لقي دركي كان يشتغل بالمركز الترابي للدرك بتغازوت، شمال أكادير، مصرعه بالمستشفى العسكري، اليوم الجمعة، متأثرا بجروح ورضوض بليغة ناجمة عن تعرضه للدهس من طرف سيارة لاذ سائقها بالفرار.
وكان الدركي يزاول مهامه بالسد القضائي بمركز أوري، حاول توقيف دراجة نارية إلا أن سيارة دهسته بشكل مباغت، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى غير أنه فارق الحياة.
وحلت مختلف المصالح الأمنية بعين المكان، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، بينما تتواصل عملية جمع المعطيات لتحديد هوية السائق الذي مازال فارا.