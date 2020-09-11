الأمن يوقف مروجين متلبسين بحيازة حبوب هلوسة

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن فرقة الاستعلام الجنائي التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأقراص الطبية وأقراص الإكستازي المخدرة.

وأورد بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 47 و55 سنة، من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، على متن سيارة رباعية الدفع مكتراة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء.

وقد أسفرت عملية التفتيش التي تم إخضاعهما لها عن حجز 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، قبل أن تسفر عملية تفتيش أخرى بمنزل أحد الموقوفين عن حجز 8850 قرص إكستازي إضافيا، ليصل مجموع الأقراص المخدرة المحجوزة خلال هذه العملية 14850 قرصا من مختلف الأنواع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما مازالت عمليات البحث والتحري متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.