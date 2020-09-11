24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التعليم عن بُعد يطلق جدل "الابتزاز الإلكتروني" للمدارس في أمريكا
- تقرير: الحرارة ترتفع خلال السنوات الخمس القادمة
- محام أوروبي بارز يدعم حق المسلمين واليهود في ذبح الأضاحي
- مندوبية السجون تبدأ التفاوض حول مطالب معتقلي "حراك الريف"
- ركود بازارات باب مراكش
إغلاق مدارس البيضاء يفتح مواجهة بين الأسر والمؤسسات الخاصة (5.00)
رصيف الصحافة: اختفاء طفل يتحول إلى "قضية رأي عام" في طنجة (5.00)
- الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية - (80)
- مدارس خصوصية ترفض تنفيذ أحكام تسليم شهادات مغادرة التلاميذ - (72)
- تقرير: "جائحة كورونا" تحسّن السمعة الداخلية والخارجية للمغرب - (72)
- حركية الدبلوماسية المغربية في الملف الليبي تفاقم العزلة الجزائرية - (71)
- المغرب يسجل 2430 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف دركي قتل زميله "دهسا" في شمال أكادير
تمكنت المصالح الجهوية للدرك الملكي بأكادير من فك لغز تعريض عنصر دركي للدهس بواسطة سيارة خفيفة، على مستوى مركز الجماعة الترابية أورير، تسبب في مفارقته الحياة بالمستشفى العسكري لأكادير، متأثرا بجروح ورضوض بليغة ونزيف حاد.
وتسبب في الحادثة المميتة عنصر دركي آخر، يعمل بالمركز الترابي لتغازوت، حيث يرجح أن يكون في حالة غير طبيعية، إذ أوردت مصادر هسبريس أنه كان قادما من مدينة أكادير، خارج دوامه، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة في اتجاه تغازوت، قبل أن يدهس زميله.
وزادت المصادر ذاتها أن المتسبب في الحادثة عمد إلى الفرار بعد الحادثة، وغطى سيارته في مرأب بتغازوت، ليلتحق بعدها لمباشرة عمله بالمركز كمداوم؛ وذلك قبل أن تبلغ عنه إحدى مرافقاته.
وفيما استنفرت الواقعة جهاز الدرك الملكي مركزيا وجهويا ومحليا، فقد أمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية أكادير بالاحتفاظ بالدركي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح على ذمة القضية، كما ينتظر إصدار قرار توقيفه من طرف المصالح الدركية المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ماتت الضمائر.