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الرئيسية | حوادث | توقيف دركي قتل زميله "دهسا" في شمال أكادير‬

توقيف دركي قتل زميله "دهسا" في شمال أكادير‬

توقيف دركي قتل زميله "دهسا" في شمال أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 19:44

تمكنت المصالح الجهوية للدرك الملكي بأكادير من فك لغز تعريض عنصر دركي للدهس بواسطة سيارة خفيفة، على مستوى مركز الجماعة الترابية أورير، تسبب في مفارقته الحياة بالمستشفى العسكري لأكادير، متأثرا بجروح ورضوض بليغة ونزيف حاد.

وتسبب في الحادثة المميتة عنصر دركي آخر، يعمل بالمركز الترابي لتغازوت، حيث يرجح أن يكون في حالة غير طبيعية، إذ أوردت مصادر هسبريس أنه كان قادما من مدينة أكادير، خارج دوامه، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة في اتجاه تغازوت، قبل أن يدهس زميله.

وزادت المصادر ذاتها أن المتسبب في الحادثة عمد إلى الفرار بعد الحادثة، وغطى سيارته في مرأب بتغازوت، ليلتحق بعدها لمباشرة عمله بالمركز كمداوم؛ وذلك قبل أن تبلغ عنه إحدى مرافقاته.

وفيما استنفرت الواقعة جهاز الدرك الملكي مركزيا وجهويا ومحليا، فقد أمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية أكادير بالاحتفاظ بالدركي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي المفتوح على ذمة القضية، كما ينتظر إصدار قرار توقيفه من طرف المصالح الدركية المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:00
دائما يكون المعهود إليهم بتطبيق القانون أول من يخرقه في هذه البلاد السعيدة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ماتت الضمائر.
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11
2 - c'est grave الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:16
تخيلوا معي ماذا كان يفعل هذا الدركي القاتل في الطرقات عندما يقف الناس، هذا نموذج فقط، هذه الحادتة تذل على أن المتوفي كان أمين ويقوم بواجبه مما جعل القاتل يخاف منه ويحاول الهروب هذا تخميني ولله أعلم
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0
3 - مراقب الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:20
هذه هي شمس العشية لبعض الاشخاص الذين كانوا قبل قليل يصدعون رروسنا بتعاليق تطلب الاعدام للجاني وتفسر ان الحادثة هي السيبة من طرف الشعب وما الى غير ذالك رغم انها تبقى حادثة سير عادية يمكن ات تقع لاي شخص ولكن من يريدون جعل السلطة ورجال الامن آلهة لهم راي اخر فقد أولوا حادثة سير على انها جريمة قتل متعمدة
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3
4 - marjane الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:22
قتل عشيرو اومشا الخدمة بحال مطري والو سعا هذيك للي معاه فضحتو . كن كانت مرتو كن ستراتو او ملي غي زميلة معطلتوش هههه
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