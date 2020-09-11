القضاء يحقق في وفاة ثلاثيني بمستشفى الصويرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية للصويرة، الجمعة، تحقيقا في ملابسات وفاة الشاب يوسف لشكر داخل المستشفى الإقليمي بالصويرة.

وبناء على هذا الأمر، ستشرع الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية للصويرة بمباشرة التحريات والأبحاث مع الطاقم الصحي الذي كلف بعلاجه لحظة ولوجه المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالمدينة ذاتها.

وجاء تدخل النيابة العامة المختصة بعد توصلها بدعوى قضائية من طرف عائلة الهالك، تطالب فيها بالتحقيق في شبهة الإهمال التي كانت وراء وفاة هذا الشاب الذي كان قيد حياته يبلغ من العمر 36 سنة.

وكانت المديرية الإقليمية للصحة أنجزت تقريرا رفع، يوم الخميس الماضي، إلى إدارة المفتشية العامة لوزارة الصحة، وقدمت نسخة منه إلى المديرية الجهوية للصحة بمراكش.

وعلى إثر ذلك، دعا نشطاء بمدينة الصويرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، يوم الأربعاء المنصرم، تنديدا بوفاة الهالك. وبهذه المناسبة، قام عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة، بزيارة لهذه المؤسسة الصحية، تفقد خلالها جميع أقسام المشفى.

وأوصى عامل إقليم الصويرة زكرياء آيت لحسن، المندوب الإقليمي للصحة، بتطبيق القانون في حق كل من أخل به، لمحاربة كل محاولة للتهرب من أداء الواجب لتقديم العلاج للمرضى وإنقاذ أرواحهم.

وأوضح زكرياء آيت لحسن، المدير الإقليمي لوزارة الصحة بالصويرة، في تصريح لهسبريس، أن "الهالك كان يعاني من أوجاع نقل على إثرها إلى مستعجلات المستشفى، فاستقبل من طرف الطبيب المداوم الذي أخضعه للفحص".

وأضاف قائلا: "لأن الشخص المعني كان يعاني قيد حياته من علامات تنفسية، ولأنه أصيب في ظل الجائحة وارتفاع الإصابات، قرر الطبيب كإجراء احترازي تحويله إلى فضاء "كوفيد-19" من أجل الخضوع للتحاليل الطبية".

وواصل المسؤول الطبي قائلا: "تم عزل الهالك، وأخذ طاقم طبي عينة لتحاليل وباء كوفيد-19، وتم النداء على الطبيب المعالج الذي طلب إجراء كشف بالأشعة وتحاليل طبية للمريض.. وفي صباح اليوم الموالي، فوجئت بأنه لم يخضع لفحص بالأشعة".

واسترسل آيت لحسن شارحا: "في زوال اليوم نفسه، قمت بزيارة المريض، فوجدته يعاني من صعوبة في التنفس، فطلبت توضيحا حول أسباب عدم إجراء كشف الأشعة له، لأتفاجأ بخبر وفاته، ما دفع بمندوبية الصحة إلى فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات، وسنقوم بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل".

يذكر أن المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بمدينة الصويرة عرف حالة وفاة أخرى لحامل من الجماعة الترابية القروية الكدادرة؛ ما دفع نشطاء المجتمع المدني إلى الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، تنديدا بما أسماه المحتجون "الإهمال المؤدي إلى الموت".