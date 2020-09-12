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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يضبط أطنانا من "الماحيا" بوادي زم

الدرك الملكي يضبط أطنانا من "الماحيا" بوادي زم

الدرك الملكي يضبط أطنانا من "الماحيا" بوادي زم
هسبريس من خريبكة
السبت 12 شتنبر 2020 - 01:46

شنّت المراكز الترابية التابعة لسرية الدرك الملكي بوادي زم، في الآونة الأخيرة، حملة على المصانع العشوائية لإعداد مسكر "الماحيا"؛ وهو ما مكّن العناصر الأمنية المذكورة من ضبط كميات وُصفت بالمهمة من "ماء الحياة"، وإيقاف عدد من الأشخاص المتورطين في صنع هذا المخدر وترويجه.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العناصر الدركية شنّت عمليات متفرقة بالتراب التابع للسرية سالفة الذكر؛ وهو ما أسفر عن ضبط ما مجموعه 100 طن من "ماء الحياة"، بعضه جاهز للاستهلاك والترويج والبقية لا تزال عبارة عن تين مجفف في طور الإعداد.

وأضافت المصادر ذاتها أن عدد الموقوفين على خلفيات العمليات المتفرقة المذكورة تجاوز 20 شخصا، حيث جرى تقديمهم تباعا على أنظار النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهم كل بحسب المنسوب إليه.

يشار إلى أن مروّجي "ماء الحياة" يلجؤون إلى مناطق نائية ووعرة بضواحي مدينة وادي زم، من أجل إعداد مصانع عشوائية بعيدة عن أنظار عناصر الدرك الملكي، واستغلالها في تخمير وتقطير "الماحيا" وترويجها بالمناطق المجاورة.

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