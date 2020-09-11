أحكام بالحبس تتوزع على شبكة للدعارة بخريبكة

هسبريس من خريبكة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، الجمعة، أحكاما بالحبس النافذ في حق 5 أشخاص، تراوحت بين شهريْن وسنتيْن؛ وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة متخصصة في الدعارة.

وتمثلت الأحكام الصادرة في حق المتابعين في "سنتيْن حبسا نافذا لكل واحد من المتورّطيْن الرئيسييْن في إعداد وتجهيز شقق مفروشة من أجل الدعارة"، و"سنة واحدة لوسيطة كانت مكلّفة بتسهيل التواصل بين صاحب المنزل والزبائن"، إضافة إلى الحكم بـ"عشرة أشهر حبسا نافذا في حق شخصين آخريْن ثبت تورّطهما في القضية ذاتها".

يُشار إلى أن القضية تفجّرت أواخر يوليوز الماضي، حين تجمهر عدد من سكان حيّ "الخَميس" بخريبكة، في ساعة متأخرة من الليل، أمام منزل معدّ للكراء، من أجل التعبير عن استنكارهم ما أسموه "تحويل منزل سكني إلى وكر للدعارة".

وتفاعلا مع احتجاج السكان أمام باب المنزل المستهدف، انتقلت عناصر من الدائرة الأمنية السابعة إلى مكان الواقعة، حيث تم ضبط فتاتيْن في حالة سكر، في وقت تمكن شابّان من الفرار إلى وجهة مجهولة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الأمن أوقفت صاحب المنزل الذي يقطن بالطابق الثاني؛ فيما اتّهمه جيرانه باستغلال علاقاته المتشعّبة بالمدينة من أجل تسهيل عملية كراء عدد من الشقق للراغبين في ممارسة الجنس وشرب الخمر، مقابل أداء مبالغ مالية عن كل ساعة يقضونها بها.

وأضافت المصادر ذاتها أن صاحب المنزل أعد مجموعة من الشقق المفروشة بأحياء متفرقة من المدينة، وجهزها ببعض اللوازم التي يطلبها الزبائن، كالأسرّة والحمّامات و"النرجيلات"، فيما كان يستعين بامرأتين لتسهيل العثور عليهم، قبل أن ينتفض الجيران ويقررون الاحتجاج أمام باب إحدى الشقق المعدة للدعارة.

وعلمت هسبريس أن تفجّر القضية بمدينة خريبكة دفع مجموعة من الأسر إلى فسخ عقود الكراء التي كانت تربطها بالمتورط الرئيسي في القضية، تجنّبا للشبهات المرتبطة بالتعامل مع شخص يجمع بين كراء المساكن للعائلات من جهة وإعداد الشقق المفروشة للراغبين في الفساد والدعارة من جهة ثانية.