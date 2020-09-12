24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0513:2916:5619:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إغلاق مدارس البيضاء يفتح مواجهة بين الأسر والمؤسسات الخاصة (5.00)

  2. سيارة تنهي حياة دركيّ وتفرّ صوب وجهة مجهولة (5.00)

  3. تراجع الرقم الاستدلالي لإنتاجات صناعات التحويل (5.00)

  4. حملة أمنية ترصد خرق القانون بمطاعم في مراكش (5.00)

  5. الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | انهيار ورش بناء يودي بحياة شخص في مراكش

انهيار ورش بناء يودي بحياة شخص في مراكش

انهيار ورش بناء يودي بحياة شخص في مراكش
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 00:35

أدى انهيار جزئي لورش بناءٍ بمدينة مراكش، مساء أمس الجمعة، إلى وفاة شخص واحد، وفق ما أفاد به مصدر من السلطة المحلية.

وقد انتقلت السطة المحلية، مرفوقة بالمصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية، إلى عين المكان حيث تم العمل على مباشرة عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا محتملين.

كما أشار المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ببناء مرخص يهم بتوسعة مصحة استشفائية خاصة كائنة بزنقة سوريا، في الحي الشتوي بالمدينة ذاتها، موضحا أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربية وأفتخر السبت 12 شتنبر 2020 - 00:56
ألله يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.