انهيار ورش بناء يودي بحياة شخص في مراكش

هسبريس من الرباط

أدى انهيار جزئي لورش بناءٍ بمدينة مراكش، مساء أمس الجمعة، إلى وفاة شخص واحد، وفق ما أفاد به مصدر من السلطة المحلية.

وقد انتقلت السطة المحلية، مرفوقة بالمصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية، إلى عين المكان حيث تم العمل على مباشرة عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا محتملين.

كما أشار المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ببناء مرخص يهم بتوسعة مصحة استشفائية خاصة كائنة بزنقة سوريا، في الحي الشتوي بالمدينة ذاتها، موضحا أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب هذا الحادث.