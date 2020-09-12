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كُتّاب وآراء
العثور على جثة الطفل عدنان في الخلاء بطنجة
تم، ليلة السبت بمدينة طنجة، العثور على جثة الطفل المختفي عدنان بوشوف، بأحد المناطق الواقعة خلف المنزل حيث كان يقيم رفقة أسرته بحيّ الزموري.
وكان اختفاء الطفل عدنان (10 سنوات)، منذ الأحد الماضي، قد أثار ضجة كبيرة بالمدينة، خصوصا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تم تداول عدد من الفيديوهات له وهو يرافق أحد الأشخاص، بعد أن كانت أسرته قد أرسلته لاقتناء دواء من إحدى الصيدليات.
وعرف الحادث تعاطفا كبيرا وتآزرا من طرف مختلف المواطنين بالمدينة وحتى خارجها، حيث تواصلت محاولة العثور عليه، بينما أكد مصدر أمني لهسبريس أن السلطات الأمنية ظلت مجنّدة طيلة مدة اختفائه قبل أن يتم العثور على جثته بمنطقة خلاء ليلة السبت.
ومن المرتقب أن تكشف السلطات الأمنية عن مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث البشع، وكيفية اختفاء الطفل عدنان، والمتورطين في ذلك.