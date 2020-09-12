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قضية عدنان.. توقيف 3 أشخاص بتهمة عدم التبليغ
السبت 12 شتنبر 2020 - 09:06
أفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن المشتبه به في قتل الطفل عدنان بطنجة، والذي تم العثور على جثته ليلة أمس مدفونة في الخلاء، عمد إلى حلق لحيته وشعره مباشرة بعد تداول صوره على "فيسبوك".
ووفق ذات المصادر المطلعة، فإنه تم وضع ثلاثة أشخاص آخرين يكترون معه نفس الشقة تحت الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في عدم التبليغ خاصة أنهم عاينوا صور المشتبه به في "فيسبوك"، ولمسوا تغير طباعه منذ يوم الاثنين، دون أن يبلغ أي أحد منهم مصالح الأمن.
وتم العثور ليلة السبت بمدينة طنجة، على جثة الطفل المختفي عدنان بوشوف، بأحد المناطق الواقعة خلف المنزل حيث كان يقيم رفقة أسرته بحيّ الزموري.