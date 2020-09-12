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كُتّاب وآراء
مقتل عدنان .. طنجة تعيش ليلة سوداء وتنديد بالجريمة الشنعاء
صدمة كبيرة عاشتها ساكنة عروس الشمال إثر العثور على الطفل عدنان الذي كان قد اختفى قبل أيام بعدما توجه صوب صيدلية الحي لاقتناء دواء. مدينة طنجة عاشت ليلة سوداء، والحيرة بادية على وجوه ساكنتها التي لم يخطر على بالها أن يتم الاعتداء على الطفل وقتله بهذه الطريقة.
سكان الحي الذي كان يقطن فيه الطفل عدنان عبروا عن صدمتهم من هذا الفعل الشنيع الذي لا يخطر على بال، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات في حق المجرم.
ولفت السكان في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى عدم استيعابهم هذه الجريمة، إذ قال أحد أبناء الحي: "في الحقيقة بعد انتشار خبر اختفائه (عدنان) كنّا نعتقد أنه سيعود للمنزل وأن الحادث عرضي فقط، لكن وأنا عائد للمنزل هذا المساء صدمت بعد استفساري بعض الشباب المتجمهرين، الذين أكدوا أن الطفل تم العثور عليه مقتولا بعد اغتصابه"، مضيفا: "إني أرتعش، ولست قادرًا على الحديث عن هذا الحادث..هذه دناءة".
تعليقات المواطنين كلها أدانت الحادث، الذي لا مبرر له لا شرعا ولا قانونا وفق تعبيرهم، مؤكدين أن الليلة التي قضوها "ليلة مفجعة ومظلمة في طنجة، راح ضحيتها طفل في ريعان الطفولة".
ودعا بعض الشباب ساكنة المدينة إلى عدم كراء المنازل للغرباء غير المتزوجين، والعمل على حماية أطفالهم وعدم تركهم يغادرون المنازل تفاديا لأي حادث مشابه.
وعاشت طنجة ليلة عصيبة، بعد العثور على جثة الطفل عدنان بمنطقة بني مكادة، حيث كان المشتبه فيه، وهو شاب في العشرينات من العمر، قام باستدراجه صوب شقة يكتريها، ليقوم بهتك عرضه قبل قتله.
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء الجمعة، من توقيف المشتبه فيه، وهو مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، كانت تسجيلات مصورة رصدته وهي تشير إلى احتمال تورطه في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بالحي السكني نفسه، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
وكان اختفاء الطفل عدنان أثار ضجة كبيرة، خصوصا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم تداول عدد من الفيديوهات له وهو يرافق أحد الأشخاص، بعد أن كانت أسرته أرسلته لاقتناء دواء من إحدى الصيدليات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (98)
تعجز الكلمات عن وصف مدى الالم والحسرة
وإذا كنا نعيش في دولة الحق و القانون يجب ان يعدم فورا قبل غروب شمس اليوم وهذا اقل ما يمكن فعله لإطفاء نار و غضب والديه
لا حول و لا قوة إلا بالله
بالأمس شاهدت بعض التعاليق لبعض الأشخاص يتحدثون عن الأمن و الأمان في ربوع المملكة
مع كامل الأسف الشديد الأمن غير متوفر في كثير من المدن و لا وجود له على أرض الواقع و العقلاء يعرفون حق المعرفة كلمة الأمن و الأمان
للتدكير فقط الأمن ليس هو المسؤول الأول عن البلاد بل الدولة المغربية بأكملها و بحاكمها هم من المسؤولين عن الوضع المخزي و المخزن الدي يعيشه المواطن المغربي بصفة عامة
ليس هدا الأول و لا الأخير مع كامل الأسف الشديد
حسبنا الله وكفى
لمثل هذه المصائب شرع الإعدام
أن تطبيق عقوبة الإعدام واجبة في مثل هذه الحالات، ونطالب بتطبيقها فعلا و امام الملا كي يكون عبرة. اما ان يحكم عليه بالاعدام و يبقى في السجن فهذا نفاق من طرف الدولة المغربية التي لا هي مع العقوبة و لا هي ضدها.
المهم اللهم الهم اهله هذا الطفل الصبر على هذا المصاب الجلل و انا لله وانا اليه راجعون
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يجب الحكم على هذا المجرم بالإعدام ويجب تنفيذه أيضا حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يقتل أطفالا أبرياء.
رجاء من اهل القانون تطبيق الاعدام علنا ومرءيا للكل ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه اغتصاب الطفولة واعدامها او تسليم الفاتل لاهل عدنان ،،لانه حقيقة مرضى النفوس وجب اعدامهم بساحة عامة
حسبنا اله ونعم الوكيل الله يرحم عدنان ويجعله شفيع وااديه تعجز الكلمات كما تعجز اليد عن كتابة الالم والحسرة ،ما بالكم يا شباب الغفلة عودوا الى رشدكم ليست اخلاقكم ولا قيمكم انا لله وانا البه راجعون
أعراض أطفالنا تنتهك وحياتهم تنتهب و طفولتهم تغتصب
كيف لمثل هذه العقول المتسممة أن تنبت بيننا؟!
كيف لمثل هذه الوحوش أن تبرز من بني جلدتنا؟!
كيف لنا أن نؤمن لفلذات أكبادنا شارعنا أزقتنا بل وبيوتنا... ؟!
أقصى العقوبات القاهرات لمثل هؤلاء، يملكون كل هذه القوة النفسية و البدنية لمثل هذه الأفعال فجزاؤهم مؤبد و أشغال شاقة و تشهير حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه مثل هذا...
المرجو من قضاء المغرب اعادة النظر في عقوبة الاعدام و الاخصاء الكيميائي للمجرمين نريد عقابا زجريا عبرة للمعتبرين نريد تطهير البلاد منهم
إن حادثة الطفل عدنان والذي نترحم على روحه ونسال الله ان يرزق والديه واهله الصبر والسلوان، حادثة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة،لقد طفح الكيل وحدنا عن الطريق، احتكمنا الى القوانين الوضعية ، المستوردة من ماما فرنسا ومن امريكا وضربنا بعرض الحائط الشرائع الالهية ،ونحن اليوم ندفع الثمن غاليا ، لما نعيشه من فوضى ظلم قتل اغتصاب اعتداء فساد في كل القطاعات، في نظري هذا هو الإرهاب الحقيقي والذي يجب التصدي له ومحاربته.
نطبل ونزمر عند تفكيك خلايا إرهابية ، والارهاب الحقيقي يعشعش في مجتمعنا منذ عشرات السنين اين هو الامن والامان تغتصب وتقتل بوحشية وهمجية فلذات اكبادنا ، فمتى نحكم شرع الله في كل معاملاتنا ، حتى القوانين الوضعية لا تطبق او تطبق بتساهل ، ويخرج المجرمون بعفو في المناسبات والاعياد ليعودوا الى اجرامهم.
والله عيشنا ليلة صعبة بكينا وحزنا على عدنان
هذشي ماشي معقول بندم يسمح لو ضمير ديالو يقتل طفل فهذا العمر ويغتصبو اين هيا الإنسانية
هذا ناس من أطيب ناس الحي وملتزمين بزاف ما تشوفشي منهم حتى عيب
الله يرحمو ويصبر اهله ونطلب باقصى عقوبات لهذا المجرمين
والجثة ديال عدنان لقاوها بالقرب من المنزل في بن ديبان حي النصر ماشي بني مكادة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا الله وبركاته اليه راجعون
فين لمقدم و الشيخ و البوليس و البرگاگة و البلطجية و المخبيرين ... باش صورة المجرم منشورة فالفايسبوك و ماقدروش يعرفوه في كاين و هو كايدور حداهوم!!
رحم الله الطفل عدنان و الهم والديه و ذويه و اهله الصبر و السلوان.
هذا وباء لعين أخطر من كورونا و يجب على الحكومة الكف عن التماطل و ترك المواطنين يواجهون وحوشا آدمية لا ترحم لا طفلا و لا مسنا.
يجب تشديد العقوبات في القانون الجنائي و حتى الجنحي لكبح هذه الوحوش.
الإعدام ثم الإعدام لهؤلاء المجرمون.
والله اعلم
السجن هو رفاهية لهؤلاء الوحوش وقهر يصاحب اسر الضحايا طول العمر وحسبنا الله واعم الوكيل
يجب اعدام هدا الوحش وليس المؤبد لانه ممكن يحصل على العفو ويصير محدد وممكن يخرج من بعد 20 سنة ويقوم بنفس العملية الشنيعة.
ادن الاعدام لمتل هده الوحوش.
مهما كانت الجمعية او الجهة التي تدافع عن المجرم بحجة الحالة النفسية لا تقبل أي حجة..
لو طبق العقاب الذي يستحقونه والله لن تطال أيد المجرمين ضحايا اخرى..
كل منا يعتبر أن هذا الطفل ابنه
منازلهم إلى مكان للدعارة وشرب الخمر وجميع الموبقات.
سيدخل السجن ويخفف عليه الحكم بعد سنة ثم سوف يستفيد من الإقامة والتطبيب والسهرات والدوريات الرياضية وزيارة الفنانين ....ثم يأتي العفو بعد 10 سنوات ... هذا ان دل على شيء فانما يدل على تشجيع كل من هب ودب باقتراف ابشع الجرائم
#حضيو_ولادكوم
مع الاسف شرطة طنجة لم تتحرك في الوقت ، كان بامكانها ان تصل الى الجاني في اليوم الاول ، لكنها تهتم بالبارتات في الطرقات اكثر اهمية من حياة الانسان .
كان لديها جميع المعلومات و صورة الجاني و كان بامكانها الوصول اليه !
عائلته في حاجة الى مرافقة نفسية و هي تفقد احد اعز ابناءها ، رحمة الله عليه ، اغتصبوا طفولته ، و حرقوا كبدة عائلته .
وأصحاب الحق في الحياة والنشاط والجمعيات المدعومة دوليا، أعيدوا عدنان لأهله حيا أو اصمتوا.
جريمة نكراء يندى لها الجبين ، لا تسامح و لا رحمة مع المجرم ، أقل شيء الإعدام
وإن حكم على القاتل بالإعدام ولم ينفذ كما هو عليه الحال، فإنه لظلم عظيم،وتضييع لحق المقتول وذويه.
ولو أراد مشرعو القانون المغربي وقضاءه العزة بالتقرب للغرب بتعطيل أحكام الله ، ما زادهم الله إلا ذلا.
نريد ألا يتكرر هذا العمل الشنيع في مجتمعنا.
الكثير من الاحكام والاعفاءات كانت السبب في تفاقم الجريمة!!!