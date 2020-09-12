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الرئيسية | حوادث | مقتل عدنان .. طنجة تعيش ليلة سوداء وتنديد بالجريمة الشنعاء

مقتل عدنان .. طنجة تعيش ليلة سوداء وتنديد بالجريمة الشنعاء

مقتل عدنان .. طنجة تعيش ليلة سوداء وتنديد بالجريمة الشنعاء
هسبريس من طنجة
السبت 12 شتنبر 2020 - 12:00

صدمة كبيرة عاشتها ساكنة عروس الشمال إثر العثور على الطفل عدنان الذي كان قد اختفى قبل أيام بعدما توجه صوب صيدلية الحي لاقتناء دواء. مدينة طنجة عاشت ليلة سوداء، والحيرة بادية على وجوه ساكنتها التي لم يخطر على بالها أن يتم الاعتداء على الطفل وقتله بهذه الطريقة.

سكان الحي الذي كان يقطن فيه الطفل عدنان عبروا عن صدمتهم من هذا الفعل الشنيع الذي لا يخطر على بال، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات في حق المجرم.

ولفت السكان في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى عدم استيعابهم هذه الجريمة، إذ قال أحد أبناء الحي: "في الحقيقة بعد انتشار خبر اختفائه (عدنان) كنّا نعتقد أنه سيعود للمنزل وأن الحادث عرضي فقط، لكن وأنا عائد للمنزل هذا المساء صدمت بعد استفساري بعض الشباب المتجمهرين، الذين أكدوا أن الطفل تم العثور عليه مقتولا بعد اغتصابه"، مضيفا: "إني أرتعش، ولست قادرًا على الحديث عن هذا الحادث..هذه دناءة".

تعليقات المواطنين كلها أدانت الحادث، الذي لا مبرر له لا شرعا ولا قانونا وفق تعبيرهم، مؤكدين أن الليلة التي قضوها "ليلة مفجعة ومظلمة في طنجة، راح ضحيتها طفل في ريعان الطفولة".

ودعا بعض الشباب ساكنة المدينة إلى عدم كراء المنازل للغرباء غير المتزوجين، والعمل على حماية أطفالهم وعدم تركهم يغادرون المنازل تفاديا لأي حادث مشابه.

وعاشت طنجة ليلة عصيبة، بعد العثور على جثة الطفل عدنان بمنطقة بني مكادة، حيث كان المشتبه فيه، وهو شاب في العشرينات من العمر، قام باستدراجه صوب شقة يكتريها، ليقوم بهتك عرضه قبل قتله.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء الجمعة، من توقيف المشتبه فيه، وهو مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، كانت تسجيلات مصورة رصدته وهي تشير إلى احتمال تورطه في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بالحي السكني نفسه، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

وكان اختفاء الطفل عدنان أثار ضجة كبيرة، خصوصا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم تداول عدد من الفيديوهات له وهو يرافق أحد الأشخاص، بعد أن كانت أسرته أرسلته لاقتناء دواء من إحدى الصيدليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (98)

1 - عبدو ألمانيا السبت 12 شتنبر 2020 - 12:10
ليست فقط طنجة بل أغلبية المغاربة في حالة صدمة. تعازي الحارة لعائلة الطفل عدنان و ان شاء الله العذاب الشديد للمجرم.
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162
2 - امينة السبت 12 شتنبر 2020 - 12:11
لا حول ولا قوة الا بالله.انا لله وانا اليه راجعون . يا رب ارحمنا وارفع غضبك ومقتك عنا.
تعجز الكلمات عن وصف مدى الالم والحسرة
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83
3 - سعيد الراوي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:13
لا حول و لا قوة الا بالله انا لله و أنا إليه.راجعون
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41
4 - لمن يعمل هؤلاء السبت 12 شتنبر 2020 - 12:14
اين الجمعيات التي تعارض الاعدام انكم غير وطنيين وعملاء ضد الوطن وقد حان الوقت لفضحكم وحل كل جمعياتكم المشبوهة.
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5 - Rachid السبت 12 شتنبر 2020 - 12:14
الاعدام الاعدام الاعدام ولا شيئ غير الاعدام.
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123
6 - سيمو السبت 12 شتنبر 2020 - 12:14
والله انني على بعد مات الكيلومترات من طنجة ولما سمعت الخبر هاذا الصباح انهمرت دموعي وصرت ارتجف. وتساءلت كيف يمكن ان يوجد بيننا اشخاص وحوش يمكن ان يغتصبو طفلا صغيرا ويقتلونه ببرودة. وفهمت لماذا بعض الناس في بعض الحالات يتمنون شرب دم او اكل كبد شخص ما.
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63
7 - الحسيني السبت 12 شتنبر 2020 - 12:14
لست أعرف لماذا صار المغاربة و المسلمون يتلعثمون كلما ذكروا كلمة "إعدام"؟!
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53
8 - Ingénieur EMI السبت 12 شتنبر 2020 - 12:14
ايها المشرعون المغاربة لماذا تتواطؤون مع المجرمين أدعوكم من هذا المنبر بخصي كل مغتصب طفل لمدة سنة و من بعدها اعدامه أمام الملأ ليكون عبرة العالمين، ايها النظام العدلي المغربي الذي لا يحقق العدل الزائف إلا في حق المعتقلين السياسيين ألم يحن الوقت إلى تحيين طرق عقاب المجرمين من طينة هذا السفاح؟
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9 - abdellah السبت 12 شتنبر 2020 - 12:15
هذا المجرم وجب اعدامه شرعا و قانونا و عرفا وانسانيا
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77
10 - موغرابي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:17
خودو بالكم على ولادكم الذئاب البشرية بينكم مادام ليس هنالك إعدام
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48
11 - سعيد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:17
بعد إعتراف المجرم بجريمته
وإذا كنا نعيش في دولة الحق و القانون يجب ان يعدم فورا قبل غروب شمس اليوم وهذا اقل ما يمكن فعله لإطفاء نار و غضب والديه
لا حول و لا قوة إلا بالله
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50
12 - يونس إياد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:17
يعجز اللسان عن البوح بالشعور المحزن الذي يختلج صدورنا و يعتصر قلوبنا حزنا على الطفل البريء و غضبنا الشديد و استغرابنا لما اقترفه هذا الوحش الآدمي، نسأل الله أن يرزق ذويه الصبر و السلوان و يقتص لهم من المجرم عديم الرحمة و الإنسانية و لا حول ولا قوة الا بالله
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24
13 - عبد الحق السبت 12 شتنبر 2020 - 12:17
رحمة الله عليه و أسكنه فسيح جناته و الصبر والسلوان الأبوين و العائلة جميعا
بالأمس شاهدت بعض التعاليق لبعض الأشخاص يتحدثون عن الأمن و الأمان في ربوع المملكة
مع كامل الأسف الشديد الأمن غير متوفر في كثير من المدن و لا وجود له على أرض الواقع و العقلاء يعرفون حق المعرفة كلمة الأمن و الأمان
للتدكير فقط الأمن ليس هو المسؤول الأول عن البلاد بل الدولة المغربية بأكملها و بحاكمها هم من المسؤولين عن الوضع المخزي و المخزن الدي يعيشه المواطن المغربي بصفة عامة
ليس هدا الأول و لا الأخير مع كامل الأسف الشديد
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20
14 - fidèl marocain السبت 12 شتنبر 2020 - 12:17
هذا نتيجة عدم تطبيق الإعدام و إعطاء الحقوق أكثر من اللازم ولا يطالب المواطن بواجباته وهذا نتيجة تدخل الجمعيات الداعمة للمجرمين.الله يرحمه ويصبر عائلته
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27
15 - ام رشيد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:18
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الجريمة الشنعاء نطلب من السلطات أن تتابع المجرمين وتحكم عليهم أقصى العقوبات لقد أصبح الشارع المغربي يخشى على أبناءه من السرقة والاغتصابات وووو
حسبنا الله وكفى
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12
16 - حسن السبت 12 شتنبر 2020 - 12:18
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
لمثل هذه المصائب شرع الإعدام
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16
17 - Yassine السبت 12 شتنبر 2020 - 12:21
تحية الأمن و عندي تعقيب عليكم فمرجو تقبلوه....خاص يخرج شي حد فيكم يخبر ناس و يقوم بإخبار ناس منقولوش غير اباء عدنان رحمه الله مكوية فكل أم و كل أب عاش بقلبو و عقلو الخدت انا خزنت على الام ديالي فيدو لأنها كبيرة في العمر وكتأتر بزاف وخا نقول لنقول راه حنا بعاد عليه من الداربيضاء و تأترنا العالم الله بالوالدين الله يصبرهم ...نطلب تعطو تفاصيل باش رتاحو وخا غير شوية نتنفسوا ان المجر طبق عليه أقصى العقوبات و لو الإعدام فنفس بنفس خبرونا بكلشي من معلومة صغيرة حتى كبيرة خلونا نرتاحو عفاكم
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10
18 - مدوخ السبت 12 شتنبر 2020 - 12:22
وأين كانت الشرطة والمخابرات؟؟؟؟؟؟
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9
19 - MAB السبت 12 شتنبر 2020 - 12:23
ماذا سيقول المجرمون الذين ينادون بحدف عقوبة الإعدام؟ ماذا سيقولون؟ أليس هذا المجرم المريض اولى بتطبيق عقوبة الإعدام على هذا الفعل الشنيع؟ ماذا يمكن فعله؟ ادخاله السجن و بعد مدة تجده مسرحا بعفو مثلا؟
أن تطبيق عقوبة الإعدام واجبة في مثل هذه الحالات، ونطالب بتطبيقها فعلا و امام الملا كي يكون عبرة. اما ان يحكم عليه بالاعدام و يبقى في السجن فهذا نفاق من طرف الدولة المغربية التي لا هي مع العقوبة و لا هي ضدها.
المهم اللهم الهم اهله هذا الطفل الصبر على هذا المصاب الجلل و انا لله وانا اليه راجعون
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17
20 - العربي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:23
صحيح، المغرب اجمل بلد في العالم
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9
21 - سارة السبت 12 شتنبر 2020 - 12:23
يجب اعدام هذا الوحش اللي حرق قلب ام الطفل باز ليها مسكينة كتشوف فيديوهات ولدها غادي برجليه لقبرو الله يكون مع والديه ويصبرهم اصعب موقف لهذا خاص اعدام هذا الوحش حيت دوك الاحكام المخففة هي اللي خلات بحال هاذ الوحوش يكثرو
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18
22 - من المانيا السبت 12 شتنبر 2020 - 12:24
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم... آش هاد المستوى اللااخلاقي اللي ولينا عايشين فيه دابا، خصنا نحضيوا ولادنا 24 ساعة بحال لا گالسين في الحرب... ان لله وان اليه راجعون
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13
23 - hamid السبت 12 شتنبر 2020 - 12:25
الإعدام لقاتل هذا الطفل البريء. وحل مختلف الجمعيات الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام
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15
24 - الاعدام فقط السبت 12 شتنبر 2020 - 12:25
الاعدام فقط وامام الملأ هو من سيشفي غليل عائلته ولو قليلا ليكون عبرة لمن تسول له نفسه هتك عرض الأخرين. وقتلهم بوحشية وببساطة وببرودة دم.
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9
25 - ااحمد المغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:25
يجب احترام حقوق الإنسان في القاتل،لانه سيصبح إنسان طيب، الإعدام ضد العلمانية التي هي ضد الحكم بالإسلام...
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-9
26 - ع الحكيم السبت 12 شتنبر 2020 - 12:26
اللهم إن هذا منكر
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يجب الحكم على هذا المجرم بالإعدام ويجب تنفيذه أيضا حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يقتل أطفالا أبرياء.
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8
27 - الصالحي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:27
الشباب يدعون الساكنة لعدم كراء منازل للشباب الغرباء غير المتزوجين. هادي مصيبة اخرى بسبب هذا المريض. كاينين شباب نقيين بغاو غير يخدمو و يديرو مستقبلهم غادي يدفعو الثمن . اذكر انني جئت الدارالبيضاء مباشرة بعد احداث الإرهابية احداث ماي المشؤومة. اي غريب كان ينظر له بالريبة رغم انه لا علاقة له بالموضوع اخشى ان يفقد المغاربة الثقة في بعضهم.
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13
28 - Motabi3a السبت 12 شتنبر 2020 - 12:28
الله يصبر والديه واحبابه
رجاء من اهل القانون تطبيق الاعدام علنا ومرءيا للكل ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه اغتصاب الطفولة واعدامها او تسليم الفاتل لاهل عدنان ،،لانه حقيقة مرضى النفوس وجب اعدامهم بساحة عامة
حسبنا اله ونعم الوكيل الله يرحم عدنان ويجعله شفيع وااديه تعجز الكلمات كما تعجز اليد عن كتابة الالم والحسرة ،ما بالكم يا شباب الغفلة عودوا الى رشدكم ليست اخلاقكم ولا قيمكم انا لله وانا البه راجعون
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5
29 - Lahrizia السبت 12 شتنبر 2020 - 12:28
يا لطيف يالطيف مادنب هدا الطفل البرىء.كيف سيعيش والديه بعد هده الفاجعة. وجب الاعدام للمجرم دون رحمة او شفقة.
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6
30 - احمد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:29
اللهم ارحم الفقيد و اسكنه فسيح جناته و حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من سولت له نفسه ان يؤذي أبنائنا بهاته البشاعة التي لا تكاد العقول ان تصدقها و لا القلوب ان تفقهها..
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7
31 - Amsterdam السبت 12 شتنبر 2020 - 12:30
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة. الإعدام الاعدام تم الاعدام للقاتل
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6
32 - إنا لله و إنا إليه راجعون السبت 12 شتنبر 2020 - 12:31
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
أعراض أطفالنا تنتهك وحياتهم تنتهب و طفولتهم تغتصب
كيف لمثل هذه العقول المتسممة أن تنبت بيننا؟!
كيف لمثل هذه الوحوش أن تبرز من بني جلدتنا؟!
كيف لنا أن نؤمن لفلذات أكبادنا شارعنا أزقتنا بل وبيوتنا... ؟!
أقصى العقوبات القاهرات لمثل هؤلاء، يملكون كل هذه القوة النفسية و البدنية لمثل هذه الأفعال فجزاؤهم مؤبد و أشغال شاقة و تشهير حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه مثل هذا...
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4
33 - الفرخ السبت 12 شتنبر 2020 - 12:31
بعيدا عن العواطف وردود الفعل المتسرعة.. خصوصا في هذه ظهور هذه الواقعة في هذه الظرفية.. تبقى هذه الجريمة الفريدة ودوافعها والكشف السريع عن أول مشتبه به يثير الاستغراب والتساؤل..
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-2
34 - قلب اللم السبت 12 شتنبر 2020 - 12:31
اللهم ارزق اهله الصبر و السلوان اللهم هون عليهم و علينا فقدانه اللهم آمين
المرجو من قضاء المغرب اعادة النظر في عقوبة الاعدام و الاخصاء الكيميائي للمجرمين نريد عقابا زجريا عبرة للمعتبرين نريد تطهير البلاد منهم
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5
35 - sami السبت 12 شتنبر 2020 - 12:32
للأسف لو عرض نفسه لأطباء النفس لما وصل إلى هاذه الجريمة، لأنه ليس عيب أن يرغب هاذ الشخص في حب الأطفال لأن المسألة أقوى منه .قتله لأنه أعتبر قتل الضحية سيتخلص من حبه للأطفال
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-18
36 - tarikakri السبت 12 شتنبر 2020 - 12:32
إنا لله و إنا إليه راجعون .صراحة شيء يحز في القلب ما نسمعه مؤخرا من جرائم دخيلة على مجتعنا والتي تقشعر لها الأبدان ما ذنب هذا الطفل الذي أزهقت روحه بهذه الطريقة الوحشية حسبنا الله ونعم الوكيل.القصاص ثم القصاص من هذا الوحش الآدمي اللذي تجرد من كل ما يمث للإنسانية بصلة.
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5
37 - متتبع السبت 12 شتنبر 2020 - 12:33
سياسة الدولة الجنائية هي السبب في تفشي هذه الجرائم وسياسة العفو، الدولة تستخدم قاعدة :[ ان لم تشغلهم شغلوك]. الدولة تتعمد نشر الجريمة في المجتمع من أجل إرهاب المواطن حتى لا يطالب بحقوقه، ويكتفي بالتفكير في سلامة بدنه وماله فقط، الدولة لو أرادت القضاء على الجريمة فإنه يكفي تحريك عقوبة الإعدام في مواجهة القتلة والمغتصبين أصحاب السرقات بالسلاح الأبيض ، وإبطال سياسة العفو.
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12
38 - مدوخ السبت 12 شتنبر 2020 - 12:33
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الاية 44. بسم الله الرحمان الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وفي الاية 45 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وفي الاية 47 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم.
إن حادثة الطفل عدنان والذي نترحم على روحه ونسال الله ان يرزق والديه واهله الصبر والسلوان، حادثة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة،لقد طفح الكيل وحدنا عن الطريق، احتكمنا الى القوانين الوضعية ، المستوردة من ماما فرنسا ومن امريكا وضربنا بعرض الحائط الشرائع الالهية ،ونحن اليوم ندفع الثمن غاليا ، لما نعيشه من فوضى ظلم قتل اغتصاب اعتداء فساد في كل القطاعات، في نظري هذا هو الإرهاب الحقيقي والذي يجب التصدي له ومحاربته.
نطبل ونزمر عند تفكيك خلايا إرهابية ، والارهاب الحقيقي يعشعش في مجتمعنا منذ عشرات السنين اين هو الامن والامان تغتصب وتقتل بوحشية وهمجية فلذات اكبادنا ، فمتى نحكم شرع الله في كل معاملاتنا ، حتى القوانين الوضعية لا تطبق او تطبق بتساهل ، ويخرج المجرمون بعفو في المناسبات والاعياد ليعودوا الى اجرامهم.
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10
39 - حسن...كناني... السبت 12 شتنبر 2020 - 12:33
الاعدام ثم الاعدام...ان تبت في حقه جرم اغتصاب الطفل وقتله....وتنفيذ الحكم في الاربع والعشرين بعد النطق بالحكم...لا تتركوه في السجن لمدة معينة....ولا حق له في العفو ....الاعدام حتى يكون عبرة لغيره....الله ايصبر والديه....
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8
40 - العايق الفايق السبت 12 شتنبر 2020 - 12:34
هذا الجاني مثل الورم في الجسم وعليه وجب بتره من المجتمع وليس سجنه
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6
41 - حزين السبت 12 شتنبر 2020 - 12:34
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
والله عيشنا ليلة صعبة بكينا وحزنا على عدنان
هذشي ماشي معقول بندم يسمح لو ضمير ديالو يقتل طفل فهذا العمر ويغتصبو اين هيا الإنسانية
هذا ناس من أطيب ناس الحي وملتزمين بزاف ما تشوفشي منهم حتى عيب
الله يرحمو ويصبر اهله ونطلب باقصى عقوبات لهذا المجرمين
والجثة ديال عدنان لقاوها بالقرب من المنزل في بن ديبان حي النصر ماشي بني مكادة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا الله وبركاته اليه راجعون
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3
42 - مواطن السبت 12 شتنبر 2020 - 12:35
إذا لم يقم القضاء باصدار عقوبة الاعدام في حق المجرم فمن حق عائلة الضحية أن تأخذ حقها بيدها لأننا في هذه الحالة لم نعد في دولة انما في غابة.
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4
43 - حسن اجعوي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:35
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده تعازينا القلبية الحارة للعائلة الفقيد ربيع ولجميع أفراد العائلة.. إنا لله و انا اليه راجعون. والله العضيم كم احزنني أن يجده جثة هامدة اتمنى من سلطات وإلقطاء المغربي تطبيق أقصى العقوبات على جاني هدا الوحش آدمي الدي كان يعيش بيننا ومرة أخرى تعازينا الحارة للعائلة الفقيد
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1
44 - أم أحمد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:35
أسيادنا واااااااسيادنا الله يجازيكم بالخير علموا وليداتكم علموهوم ورسخوها ليهم مزيااااان في الدماغ ما يرافقو حتى شي واحد لاي بلاصة راه الذئاب البشرية كترات بلا قياس.واحضيوا وليداتكم راه البكاء مور الميت خسارة. والله يكون في عون الاسرة ديال الطفل الله يرزق ليهم صبر ايوب .نطالب بالقصاص للمجرمين في ساحة عمومية امام الملأ.راه مابقيناش قادين نسمعو مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين بزاف وبزاف هادشي انا أم والكبدة صعيبة وحارة بزاف والله ملي سمعت الخبر والدمعة على خدي تألمت وتجرعت الألم بمرارة الله هاد المجرم خاصهوم يعلقوه في ساحة عمومية وكل نهار يقطعو منو طرف بموس حافي ويخليوه بالجوع والعطش ويرشو عليه الملحة تحت الشمس الحارة ويبقى حتى يخناز وطلب الموت ومايلقهاش.خاصو شي عذاب لي يشفي لينا الغليل والمرارة والحرارة ديال هاد الجريمة في حق الطفل مسكين الله يرحمو.
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12
45 - ريفي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:35
من الاثنين الى السبت هي مدة اسبوع كامل، ليتم تحديد هوية شخص يسكن في نفس الحي مع الطفل الضحية في طنجة.
فين لمقدم و الشيخ و البوليس و البرگاگة و البلطجية و المخبيرين ... باش صورة المجرم منشورة فالفايسبوك و ماقدروش يعرفوه في كاين و هو كايدور حداهوم!!
رحم الله الطفل عدنان و الهم والديه و ذويه و اهله الصبر و السلوان.
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10
46 - أيمن السبت 12 شتنبر 2020 - 12:36
تعازينا الحارة لأسرة الفقيد الطفل عدنان. هذه الجريمة و جرائم أخرى سابقة أبانت أن القانون الجنائي المغربي أصبح متجاوز و لا يستطيع تحقيق العدالة. في السنوات الأخيرة عرفت البلاد جرائم بشعة و العقوبات السلطة على المجرمين لم تردعهم بل تمادوا في جرمهم.
هذا وباء لعين أخطر من كورونا و يجب على الحكومة الكف عن التماطل و ترك المواطنين يواجهون وحوشا آدمية لا ترحم لا طفلا و لا مسنا.
يجب تشديد العقوبات في القانون الجنائي و حتى الجنحي لكبح هذه الوحوش.
الإعدام ثم الإعدام لهؤلاء المجرمون.
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47 - مصدوم السبت 12 شتنبر 2020 - 12:37
الإعدام شنقا و أمام الناس في ساحة عمومية.. الإعدام شنقا لمغتصبي القاصرين.. الإعدام شنقا لتجار المخدرات.. الإعدام شنقا للمرتشين..الإعدام لقاتلي الأصول.. الإعدام للمتزوجين الزانيين.. الإعدام هو الحل الوحيد الذي يجعل البلاد تنظف و تتقدم
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48 - ابراهيم امريرت السبت 12 شتنبر 2020 - 12:39
كل نفس ذائقه الموت إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه وتعازي الحارة إلى جميع أفراد العائلة بقا فيا بزاف أنا في نظري مثل هذه الافعال التي يرتكبها مثل هذا الوحش ان تعطى لهم حقنة ليفقد رجولته ويرمى السجون إلى الابد ليفعل به ما فعل بالطفل لكن للاسف
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49 - سارة أم ريان السبت 12 شتنبر 2020 - 12:40
لاااا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بشحال ما حكمو عليهم مغتبردش قلوب والديهم وعائلتو الله يصبرهم ويكون فعوانهم كلنا عندنا وليداتنا حتی واحد ميبغي يترزی فكبدتو بالخصوص بهذه الطريقة الله ياخد فيهم الحق خاصهم العذاب والعذاب حتی الموت..
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50 - V for vendetta السبت 12 شتنبر 2020 - 12:40
اظن ان المجرم كان يستهد الاطفال الذين لهم حساب على وسائل التواصل. ويغرر بهم.
والله اعلم
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51 - Jamal السبت 12 شتنبر 2020 - 12:41
يجب إعادة تفعيل حكم الإعدام، و في حالة عدم الحكم بالإعدام على هذا الوحش، لأن حتى الحكم المؤبد في المغرب فهو يعني قضاء بضع سنوات و الخروج بالعفو.
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52 - جواد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:42
لقد قرات الخبر وتأثرت كثيرا لهذا الفعل الشنيع وأتساءل هذا المجرم تجرد من الإنسانية وترك صدمة قوية لدى عاءلة الضنين وكل من علم بالخبر يجب ان ينال مايستحقه من عقاب دون اي رأفة أو شفقة لانه تجرد منهما اثناء القيام بهذا الجرم
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53 - رأي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:43
مجرمون يغتصبون الأطفال و الفتيات وويحكمون عليهم بسنتين أو شهر .... لو طبق الإعدام سنرتاح من هؤلاء المجرمين
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54 - الله المستعان السبت 12 شتنبر 2020 - 12:43
الاعدام ثم الاعدام ولا شيء غير الاعدام لهؤلاء الوحوش ولكل من يسلب حياة انسان اخر بغير حق
السجن هو رفاهية لهؤلاء الوحوش وقهر يصاحب اسر الضحايا طول العمر وحسبنا الله واعم الوكيل
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55 - Said السبت 12 شتنبر 2020 - 12:43
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب اعدام هدا الوحش وليس المؤبد لانه ممكن يحصل على العفو ويصير محدد وممكن يخرج من بعد 20 سنة ويقوم بنفس العملية الشنيعة.
ادن الاعدام لمتل هده الوحوش.
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56 - ام رشيد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:44
أتمنى من السلطات ان لاتتساهل مع المجرم بحجة حالة نفسية كما جرى في عدة اغتصابات..
مهما كانت الجمعية او الجهة التي تدافع عن المجرم بحجة الحالة النفسية لا تقبل أي حجة..
لو طبق العقاب الذي يستحقونه والله لن تطال أيد المجرمين ضحايا اخرى..
كل منا يعتبر أن هذا الطفل ابنه
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57 - Mia السبت 12 شتنبر 2020 - 12:44
حين يطبق قانون حقوق الانسان على المجرمين و المغتصبين هذا ما سنجنيه بايدينا لو طبقت عقوبة الاعدام في حق ثلاثة مغتصبين و قتلة لكانت عظة للبقية ان يفكروا و يخافو قبل الاقدام على جرمهم و لكن حين نطلق سراح مغتصبين اطفال و نساء عواجيز بعد ثلاث سنوات و القتلة بعد خمس الى عشرة سنوات سنعيش واقع أسوأ بكثير في الايام القادمة حيث لا عقوبات رادعة توقفهم و لا رد فعل قوي من الراي العام حيث اصبحت الغالبية ببلادنا ترى التعدي نهارا بعينها و لا نسمع استنكار او حتى محاولة الدفاع عن المستضعفين
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58 - ابن سوس المغربي الحل الوحيد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:45
الإعدام للوحوش البشرية الشريرة هو الحل، ا رحم الله الطفل عدنان البرئ و جعله من ملائكة الجنة وصبر أهله وذويه الصبر والسلوان و حسبي الله ونعم الوكيل
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59 - أم تخاف على أطفالها السبت 12 شتنبر 2020 - 12:46
حسبنا الله ونعم الوكيل...أصبحنا نعيش في غابة...نخاف على أطفالنا وعلى أنفسنا من الخطر الذي يتربص بنا في الخارج من وحوش تجردوا من آدميتهم واستباحوا عرض غيرهم...أطالب بالعقاب الشديد لهؤلاء حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الدنيئة الاعتداء على عرض وحياة الأبرياء...رحماك ربي...
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60 - مواطن مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 12:47
من هذا المنبر اطالب المشرع المغربي لاعادة النظر في قانون العقوبات خصوصا المتعلقة بالطفل وأنادي بشدة للرجوع لاحكام الشرع الاسلامي في مايخص بالقتل .فلابد من القصاص ولابد من عودة الاعدام الى سلسلة العقوبات الزاجرة لمثل هذه الجرائم في حق الطفولة وفي حق الانسانية وشكرا
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61 - احمد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:47
.أكيد أن الله كان يرى الاغتصاب والقتل والدفن ولم يحرك ساكنا ولم يقم بانقاذ الضحية.فالله أيضا مسؤول
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62 - Moussa السبت 12 شتنبر 2020 - 12:48
اشد العقوبة المجرم حتى يتمنى الموت ولا يجده
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63 - Anversois السبت 12 شتنبر 2020 - 12:48
عدنان ضحية مجموعة من الاخلال المجتمعية.وليس فقط الاغتصاب والقتل.ما صدمني هو ان هيءة المغتصب لم تعد كالبروفيلات الكلاسيكية المعتادة بل شاب عادي لا يمكن البتة الشك فيه..على علماء الاجتماع والاطباء النفسيين والعقليين واناس القضاء ان يتباحتوا سبل القضاء على افة الاغتصاب المقرونة بالقتل في مجتع محافض وبضحايا و مجرميين ببروفيلات جديدة.تعازي الحارة لعاءلة عدنان
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64 - Samir السبت 12 شتنبر 2020 - 12:50
المغرب لا يمكنه تنفيذ حكم الإعدام و يبقيه معلقا لان صفة "الشريك المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي تلزمه بعدم تنفيذ حكم الإعدام و لو بشكل مستتر لأننا لسنا أمريكا او الصين.هذا هو واقع الحال ببلدنا
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65 - مولاي إدريس مجدوب السبت 12 شتنبر 2020 - 12:50
انقذوا المجتمع المغربي فهو يغرق في بحر الجريمة وانهيار قيم الأخلاق والتضامن وانتشار الفكر الخرافي والطمع. انقذوا أطفالنا وعقولنا وكرامتنا فنذر السقوط الكبير بدأت تلوح في الافق.
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66 - انسان السبت 12 شتنبر 2020 - 12:50
رحم الله عدنان . كفى من التساهل مع السلوكات المنحرفة . كفى من غض الطرف عن مفاهيم ونظريات الحريات الشخصية ، تربية السيبة . كفى من البحث عن الأعذار والتبريرات للميولات والنزعات الغريبة عن ثقافتنا . نريد العودة الى التربية على الأخلاق والحياء والعفة . وجب العودة الى الصرامة في التعامل مع كل الاعوجاجات ، وتطبيق القصاص لحماية مجتمعنا واسرنا وأبنائنا وبناتنا . "و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" . صدق الله العظيم .
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67 - عبدالإله السبت 12 شتنبر 2020 - 12:50
أولا نقدم تعازينا لأسرة الضحية ونسأل الله أن ينتقم من ذلك المجرم في الدنيا قبل الآخرة.بالنسبه لقضية كراء الشقق لغير المتزوجين فهذه الظاهرة منتشرة بكترة في العديدمن المدن والمناطق السياحية لكن الغريب أن بعض ملاك المنازل والشقق لايعيرون أي اهتمام لهذا الأمر المهم هو المال حتى لو تحولت
منازلهم إلى مكان للدعارة وشرب الخمر وجميع الموبقات.
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68 - meknassiya السبت 12 شتنبر 2020 - 12:50
حسبنا الله و نعم الوكيل..الله ياخد الحق فيمن كان السسبب في قتل براءة هذا الطفل..اقصى العقؤبات لمن يرتكب مثل هذه الاعمال الشنيعة..عدم التسامح حتي يكونوا عبرة لمن يفكرفي ارتكاب مثل هده الافعال الوضيعة...يتبع
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69 - نعمان السبت 12 شتنبر 2020 - 12:51
تنفيذ الإعدام هو المطلب الذي يريده الشعب لمرتكبي هذه الجرائم
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70 - متتبع السبت 12 شتنبر 2020 - 12:51
اولا اللهم ارحم هذا الطفل وارزق ذويه الصبر والسلوان.قوم لوط لا ينظر اليهم الله ولا يشفع لهم, كل ما نهان الله عنه وحرمه تجده حلو وحلال عند غالبية البشر ولا يستحيون من العمل به.هذا المجرم المغتصب سوف يقضي بعض سنين في السجن وسيعفى عنه بواسطة وبمساعدة فاعل لان شرع الله الذي هو القصاص لا يطبقه المسلمون عكس بعض الدول المعروفة.
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71 - متتبع السبت 12 شتنبر 2020 - 12:53
حملة استنكار وستمر كسابقاتها .لما لم ينفذ الإعدام في ارهابيي مراكش؟؟الذين قتلوا الابرياء واعترفوا بجريمتهم ....
سيدخل السجن ويخفف عليه الحكم بعد سنة ثم سوف يستفيد من الإقامة والتطبيب والسهرات والدوريات الرياضية وزيارة الفنانين ....ثم يأتي العفو بعد 10 سنوات ... هذا ان دل على شيء فانما يدل على تشجيع كل من هب ودب باقتراف ابشع الجرائم
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72 - أمجد زهيد السبت 12 شتنبر 2020 - 12:53
أين كنتم وماذا فعلتم مع ذلك المجرم حينما كان يجول حرا طليقا وسط حيكم؟؟ لماذا لم تعلموا السلطات بتصرفاته المشبوهة من قبل؟ حتى وقعت الكارثة عاد بديتو كتنقزو وتقفقفو وتعرعرو وتولولو؟؟!!! C'est trop tard!! اليوم تطالبون باعدام الجاني، وغدا ستطالبون بالغاء حكم الاعدام!!! لم أر شعبا سكيزو بحال هذا الشعب!!
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73 - nouro السبت 12 شتنبر 2020 - 12:55
رحمك الله با ابني العزيز...وسامتك وابتسامتك الجميلة لم تدم طويلا بين الذئاب البشرية المكبوتة ف الاعدام لن يشفي غليل العائلة...حياة مزيفة نعيشها في هذا البلد الامين...يعجز اللسان عن وصف ما وقع...الحذر ثم الحذر من هؤلاء المرضى الببدوفيليين الذين لا تظهر عليهم علامات الكبت القاتل....رحمك الله
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74 - عبد الله السبت 12 شتنبر 2020 - 12:57
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذه الحياة الدنيا للعب ولهو وماهي بحياة. والطفل الآن حي يرزق بإذن الله في عالم آخر لاظلم فيه ولاشقاء. الله يرحمه ويصبر والديه.
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75 - REG السبت 12 شتنبر 2020 - 12:58
عقوبة الإعدام بدون شفقة ولارحمة
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76 - امال السبت 12 شتنبر 2020 - 13:00
لن يريح قلبي الا الاعدام. او الخصي. كل من يتجرأ على الاطفال. يجب ان يعدم. وقطع عضوه الذكري ليكون عبرة للاخرين. الله يرحمك ولدي. قلبي يتقطع من اجلك
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77 - وا حمادي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:01
هناك مايسمى عبدة الشيطان، او السحرة، يتقربون من الشيطان عن طريق القربان البشرية الادمية وخاصة الأطفال، وهي أقصى ما يرضي ابليس لعنه الله، لكي يحقق مطالب عبدة الشيطان والسحرة، ولاننسى ايضا الببدوفليين الذين يجدون شهوتهم في الاطفال لاشباع غرائزهم المتوحشة هؤلاء غالبا ما يقتلون الضحية حتى لا يبلغ عنهم...وحسبنا الله ونعم الوكيل في المجرمين
#حضيو_ولادكوم
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78 - de casa negra السبت 12 شتنبر 2020 - 13:01
Je veux juste savoir pourquoi dans ce pays on applique pas la peine de mort !!!! C’est grave et cela va continuer de pire en pire...
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79 - مقهور السبت 12 شتنبر 2020 - 13:01
تستفزني كلمات بعض المعلقين. خلاصة القول ما بقى حكام. الشرطة حابسة الناس على خداميها على قبل كورونا والمجرمين احرار بيننا. عيينا بكلمة اقصى العقوبات.
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80 - اب لاطفال صغار السبت 12 شتنبر 2020 - 13:03
في امريكا البلد المناهض للاعدام عند حدوث واقعة شنيعة كهاده يتم اعدام الفاعل على كرسي كهربائي امام انضار والديه و القضاة المشرفيين على القضيه ماذا عنا نحن المسلمين او المغرب بالخصوص سيحكم عليه بالسجن مدة 15 عشر سنة و سيأخذ عفوا ملكيا كل سنه ثم يخرج من السجن مغفورا له من طرف الوطن و لانا فيما سبقوه من ذئاب عبره لك الله يا وطني
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81 - الوجدي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:03
خبر صادم لنا و لعائلته ،
مع الاسف شرطة طنجة لم تتحرك في الوقت ، كان بامكانها ان تصل الى الجاني في اليوم الاول ، لكنها تهتم بالبارتات في الطرقات اكثر اهمية من حياة الانسان .
كان لديها جميع المعلومات و صورة الجاني و كان بامكانها الوصول اليه !
عائلته في حاجة الى مرافقة نفسية و هي تفقد احد اعز ابناءها ، رحمة الله عليه ، اغتصبوا طفولته ، و حرقوا كبدة عائلته .
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82 - العابر السبت 12 شتنبر 2020 - 13:03
في مثل هذه الحالات يجب ترك المجرم للشارع ليمزقه الناس أشلاء و يعذب كما عذب الضحية ليكون عبرة للآخرين. لو كان ابني للحقت به في السجن لاخرج امعاءه بيدي، مهما كان الحكم،لن يشفي النار في صدر والديه!!!! يجب ان يقطع أطرافا.....
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83 - عزيز السبت 12 شتنبر 2020 - 13:04
أجد صعوبة في تقبل قتل حتى الحشرات، لكن إعدام هذا القاتل المغتصب واجب وضروري وينبغي للمجتمع المطالبة به.
وأصحاب الحق في الحياة والنشاط والجمعيات المدعومة دوليا، أعيدوا عدنان لأهله حيا أو اصمتوا.
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84 - مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:05
من منبر هسبرير أتقدم بتعازينا لكافة أسرة الطفل و لسكان طنجة و للشعب المغربي العزيز ، تغمده الله برحمته ، لا حول و لا قوة إلا بالله
جريمة نكراء يندى لها الجبين ، لا تسامح و لا رحمة مع المجرم ، أقل شيء الإعدام
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85 - هشام السبت 12 شتنبر 2020 - 13:05
رحم الله الفقيد اسكنه الله الفردوس الاعلى بصحبة نبينا محمد، والخزي والعذاب للقاتل الغبي الخاسر، فو الله لا ينتظره الا الضياع والحسرة في الدنيا ولعنة الله والملائكه في الآخرة. تعازينا الصادقة لاسرة عدنان الله يصبرهم. الاعدام للسفاح المريض.
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86 - حسن السبت 12 شتنبر 2020 - 13:06
لماذا استغرقت الأجهزة الأمنية أربعة أيام للوصول إلى الجاني رغم وجود صورة واضحة له إلتقطتها كامرات المراقبة.. ؟؟!!
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87 - Omar السبت 12 شتنبر 2020 - 13:07
اطلب من جمعيات المجتمع المدني ان تتكفل بملف الطفل امام القضاء ويجب ان تكون المحاكمة علنية ويسمع للعامة مشاهتها بمقل اطوارها عبر شاشات التلفاز ويحكم على هذا الوحش بالاعدام
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88 - حسام السبت 12 شتنبر 2020 - 13:07
الاشكال ان القاضي يحكم يالاعدام والتنفيذ لا يطبق !!!! هذا هو الهراء يسجن لندفع الضرائب من اجل ان يقتات في زنزانته !!!!!!! يجب انهاء هذا العبث يجب اعدامه علنا ! امريكا بعظمتها تعدم بالكرسي الكهربائي .
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89 - youssef السبت 12 شتنبر 2020 - 13:08
إنها فاجعة عظمى. من المسؤول، المغتصب القاتل؟ الاسرة؟ المجتمع؟ الدولة؟ العقلانية تقتضي طرح هذا السؤال. رحمه الله وأدخله فسيح جنانه ولا حول ولا قوة الا بالله.
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90 - Adil السبت 12 شتنبر 2020 - 13:08
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة : 45]
وإن حكم على القاتل بالإعدام ولم ينفذ كما هو عليه الحال، فإنه لظلم عظيم،وتضييع لحق المقتول وذويه.
ولو أراد مشرعو القانون المغربي وقضاءه العزة بالتقرب للغرب بتعطيل أحكام الله ، ما زادهم الله إلا ذلا.
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91 - طنجاوي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:08
شني ذنبو مسكين عايل مزال ستيتو واش هاد الدرجة مبقاتشي الرحمة فقلوب دالناس فحال هاد الوحوش خاصهم الإعدام قدام البشر باش يكون عبرة لآخرين لكن كلنا عارفين ناس كيقتلو ويدبحو ويغتاصبو كيدوزو سنوات قليلة ويخرجو عادي حيث حنا فواحد لبلاد كتسمى دولة الحق والقانون براك من سينما والاشهارات فالتلفزة ليوم لعايل عدنان غدا ضحية اخرى حيث حنا ولينا عايشين في غابة اي واحد كيعمل لي بغى مكاينشي لي يحاسبو وعيينا من دوك الاعذار تاع الجاني عندو مرض نفسي وداك تخربيق ربي يرحمو ويصبر اهله ويسكنه فسيح جناته يارب وانا لله وانا اليه راجعون
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92 - اية السبت 12 شتنبر 2020 - 13:12
تصدمت بهاد الخبر على الصباح بكيت حيت حتى انا عندي ولد راه ماشي ساهل تشوى فالكبدة ديالك فولد تربى فالاحشاء ديالك تسعة اشهر هو كيكبر والحب كيكبر ونهار كيخرج لدنيا كتكون مقداك فرحة وكتعطيه الحب والحنان وكتعيش معاه تفاصيل حياتو نهار بنهار من اول ضحكة لاول خطوة لاول كلمة حتى كيكبر ونتى فرحان بيه وفلحظة كيولي بحالا عمرو مكان راه الام ديما كتدعي تموت قبل ولادها حيت مساهلش تشوفهم يموتو قدامها فالاخير يجي واحد يغتاصب ليها ولدها ويقتلو ويخليها حياتها كاملة معدبة وكتعاني حيت عمرها غتنساه ولا يدوز شي عيد بلاما تفكرو وتبكي عليه.حسبي الله ونعم الوكيل
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93 - حزين السبت 12 شتنبر 2020 - 13:12
كل من له ضمير انساني فهو مصدوم والله اني جريح وانهمرت عيناي دموعا حرقة على عدنان واملي ان تتخذ في حق المجرم الحيوان ولا اصفه بالحيوان لان الحيوان احسن منه اقصى العقوبة بذون رحمة وخصيه كيميائيا والزج به في السجن إلى الابد نعلة الله عليه
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94 - مواطن مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:12
للأسف المغاربة كلهم عاشوا الصدمة ليلة البارحة و ليست مدينة طنجة وحدها. انا لله وانا اليه راجعون و الله يرزق الصبر لوالديه. يجب إنزال عقوبة الإعدام في حق هذا الوحش كما يجب على المسؤولين مراجعة الترسانة القانونية و ذلك بتشديد العقوبات في الفصول القانونية حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم
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95 - احمد السبت 12 شتنبر 2020 - 13:12
من خلال الاعدام لا يهمنا المجرم بل الدرس الذي سوف يلقن لأمثاله!
نريد ألا يتكرر هذا العمل الشنيع في مجتمعنا.
الكثير من الاحكام والاعفاءات كانت السبب في تفاقم الجريمة!!!
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96 - ام ياسين السبت 12 شتنبر 2020 - 13:14
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون والصبر والسلوان لاهل عدنان خاصة والديه المكلومين في فلذة كبدهم والله عجز اللسان عن التعبير كنت انتظر اخبار عن هذا الطفل ولكن صدمت بما سمعته اليوم اقشعر بدني واحسست بالم شديد الى متى ينتهي هذا الكابوس اصبح الخوف يقتلنا على فلذات اكبادنا اطالب بصفتي اما وباسم كل الامهات اقصى العقوبات لهذا المجرم الاعدام ليكون عبرة لمن تسول له نفسه مرة اخرى التعدي على اكبادنا
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97 - الصالحي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:15
على الجمعيات التي تناهض الإعدام ان تستبعد من هذه الجريمة الشنعاء لان الرأي العام المغربي و الحمد لله متحد و يطلب إصدار حكم الإعدام لهذا المجرم الذي لم يحترم أدنى حقوق الإنسان باغتصاب لهذا الصبي و قتله بدم بارد.
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98 - غيور السبت 12 شتنبر 2020 - 13:15
الاعدام الاعدام الاعدام ولا شيئ الا الاعدام.
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