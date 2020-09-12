"البحرية" توقف 168 مرشحا للهجرة غير النظامية‎

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر عسكري بأن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية تمكنوا، يومي 9 و10 شتنبر، من اعتراض مجموعة من القوارب السريعة وقوارب "الكاياك" والدراجات النارية المائية (جيت سكي)، وعلى متنها 168 مرشحا للهجرة النظامية، جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتم، وفق المصدر ذاته، نقل المعنيين نحو مختلف موانئ المملكة وتسليمهم للسلطات المحلية، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة على متن قوارب البحرية الملكية.