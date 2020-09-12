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الرئيسية | حوادث | ثلاثة قتلى في اصطدام شاحنة بسيارة أجرة بالبيضاء

ثلاثة قتلى في اصطدام شاحنة بسيارة أجرة بالبيضاء

ثلاثة قتلى في اصطدام شاحنة بسيارة أجرة بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 12 شتنبر 2020 - 13:10

قتل صباح اليوم ثلاثة أشخاص وجرح شخص ثالث في حادثة اصطدام شاحنة بسيارة أجرة قادمة من حد السوالم، في اتجاه منطقة ليساسفة جنوب الدار البيضاء.

وقال شهود إن شاحنة تحمل صهريج ماء فقد سائقها السيطرة عليها بعد انقطاع الفرامل بمنطقة قصبة الأمين في ليساسفة، قبل أن تصدم سيارة أجرة من الخلف، ما أسفر عن مقتل شخصين، قبل وفاة سيدة كانت تجلس في المقعد الخلفي بالسيارة.

وسارعت السلطات الأمنية المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى تطويل مكان الحادث، الذي وقع ما بين الساعة الثامنة والتاسعة من صباح اليوم السبت.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث؛ فيما شرعت في استنطاق السائق بدائرة حوادث السير بقصبة الأمين في الحي الحسني.

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