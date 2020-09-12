حجز 625 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة قرب مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت السلطة المحلية بالجماعة الترابية القروية سعادة، ضواحي مراكش، الجمعة، بتنسيق مع الدرك الملكي، من حجز حوالي 625 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الفاسدة، وتوقيف مشتبه في انتمائه إلى عصابة تنشط في مجال الذبيحة السرية.

ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس فمصدر هذه الكمية الكبيرة من اللحوم مجهول، لأنها ترتبط بالذبيحة السرية التي تم ضبطها بأحد دواوير جماعة سعادة.

وترجح مصادر هسبريس أن تكون هذه اللحوم خليطا من مواشي مريضة أو متقدمة في السن، تقوم لوبيات الذبيحة السرية بتقطيعها بطريقة احترافية، وهو ما تدل عليه بقايا العظام الحيوانية التي تم العثور عليها.

وبأمر من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية وضع الشخص المعني رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، الذي يبقى مفتوحا في هذه القضية من أجل الوصول إلى جميع أعضاء عصابة التجارة السرية التي تنشط بجماعة سعادة وغيرها من الجماعات.